‘Kasnak kardeşliği’ ile kız çocuklarının eğitimine destek

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Kent Konseyi, Büyükşehir Belediyesi ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) paydaşlığında hayata geçirilecek olan ‘Kasnak Kardeşliği Atölyesi’nde işlenecek nakışların geliriyle dar gelirli kız öğrencilerin eğitimlerine katkı sunulacak.

Balıkesir Kent Konseyi koordinatörlüğünde, Büyükşehir Belediyesi ve TEV paydaşlığında ‘Kasnak Kardeşliği Atölyesi’ projesi hayata geçiriliyor. Fatma Nur Şıldak ile Mehtap Yılmaz’ın himayelerinde il protokol eşlerinin öncülüğünde gerçekleştirilecek proje kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Balıkesir Meslek Edindirme Kursları’nda (BALMEK) planlanan atölyelerde gönüllü kursiyer kadınlara, Anneler Günü’ne kadar kasnak nakışı eğitimi verilecek. Eğitimlerde işlenen kasnakların satışından elde edilen gelirlerin TEV’de oluşturulan burs fonuna aktarılması sağlanarak, kız öğrencilerin eğitimi desteklenecek.

GELENEKSEL FORMLARA ÖZGÜ ÇAĞDAŞ TASARIM

Kasnak Kardeşliği Atölyesi’nde üretilecek nakışlarda, Balıkesir’in kimliğini yansıtan, antik kentler, mitolojik hikayeler, efsaneler, destanlar, kahramanlar, doğal güzellikler, geleneksel formlar ve çağdaş tasarımlarla hazırlanarak nakışlara işlenecek.

Kasnak Kardeşliği Atölyesi proje lansmanın açılışında konuşan Türk Eğitim Vakfı Balıkesir Şube Yürütme Kurulu Başkanı ve Balıkesir Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Jale Bayraktar, yardımlaşma ve dayanışma kavramının mihenk taşı olan imece usulüyle gerçekleştirilerek oluşturulan ‘Kasnak Kardeşliği Atölyesi’ projesinde paydaş olmanın TEV için çok anlamlı olduğunu söyledi.

PROJE ÖRNEK GÖSTERİLECEK

TEV’e, 1987 yılında Balıkesir’de faaliyete başladığından bu yana ilk defa yerelde böylesine geniş kapsamlı bir proje gerçekleştirme fırsatı verildiğini belirten Bayraktar, “Sizlerin himaye ve destekleriyle başlattığımız atölye çalışmalarının kısa zamanda geniş katılım ve destek göreceğine, planlanandan daha fazla gencimizin eğitimine katkıda bulunacağımıza ve projenin örnek gösterileceğine inanıyor ve hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

KIZ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNE KATKI SAĞLANACAK

Eğitim İçin Bir İlmek Bir Umut’ sloganıyla başladıkları projenin böyle bir aşamaya ulaşmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Mehtap Yılmaz, “Geçmişte, büyüklerimizin duygularını, düşüncelerini, arzularını, isteklerini bir zemin üzerine motifleyerek elde ettikleri Geleneksek Türk Sanatlarını, günümüzde kusursuz bir şekilde modernize eden hocalarımıza ve emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eğitim işin içine girince TEV olmazsa olmaz. Hem eğitimle ilgili hem de Geleneksel Türk Sanatlarımızı günümüze taşımayla ilgili güzel bir adım atmaya çalıştık, sürdürülebilir olacağına inanıyorum. Kız öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlayacak bu gönüllülük hareketine katkı sağladığınız ve başlangıcında bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘SOSYAL DEVLET OLMANIN ÖNEMİNİ GÖSTERECEĞİZ’

Böyle anlamlı ve kutsal bir projede yer almaktan duyduğu mutluluğu ifade eden AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, “Türk Milleti’nin geçmişinden bu yana süre gelen; duygusunu, hayalini, resmedebilme, nakşedebilme yollarının yardımlaşma ve dayanışmanın, bir ve beraber olmanın vurgusuyla hayata geçirilen bir proje Kasnak Kardeşliği Atölyesi. Kız çocuklarımızın geleceğe daha güvenli bakabilmeleri, emin adımlarla yol alabilmeleri, eğitimlerini sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmelerine katkıda bulunmak gurur verici. Sosyal belediyecilik ve sosyal devlet olmanın önemini de STK’larımızla gerçekleştirdiğimiz bu gibi etkinliklerle göstereceğiz” dedi.

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