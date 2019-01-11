İzmit’te, bir temizlik aracına arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Uğur Türkyılmaz yaşamını yitirirken, kaskını verdiği nişanlısı Serpil Ateş kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, gece saatlerinde, İzmit Körfez Mahallesi D-100 Kuzey Yanyol üstünde meydana geldi. Uğur Türkyılmaz idaresindeki 41 AH 138 plaklı motosiklet, yolun sol şeridinde düşük hızda çalışma yapan Ahmet Balkan idaresindeki 34 ST 5945 plaklı yol temizlik aracına arkadan çarptı. Kazayı gören şoförlerin suç duyurusu üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi, motosiklet şoförü Uğur Türkyılmaz’ın yaşamını kaybettiğini belirledi.

Kaza esnasında motosiklette bulunan Türkyılmaz’ın nişanlısı Serpil Ateş ise kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Uğur Türkyılmaz’ın kendi kaskını nişanlısı Serpil Ateş’e vererek motosikleti kasksız bir biçimde kullandığı belirlendi.

Hayatını kaybeden Uğur Türkyılmaz’ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla alakalı soruşturma başlattı.