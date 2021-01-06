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Kaskı başı yerine koluna taktı, ağır yaralandı… Kaza anı kamerada

Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA) BAHÇELİEVLER’de ters istikamete giren motosiklet sürücüsü,  kavşağı dönen otomobil ile çarpışıp yola fırladı. Kaskı koluna takılı sürücü ağır yaralandı. Kaza anı caddede bulunan bir dükkanın  güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 4 Ocak günü Bahçelievler Soğanlı Mahallesi’nde bir cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni aldığı motosikletiyle cadde üzerinde seyreden Bünyamin Oğuz kavşağa geldiği anda ters yönden yoluna devam etti. Bu sırada kavşağı dönen 34 CDU 119 plakalı otomobili fark etmeyen Bünyamin Oğuz, hızla otomobile çarparak motosiklet üzerinden fırladı. Kaskı başı yerine koluna takılı olan  Bünyamin Oğuz,  kazada ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen Bünyamin’in yardımına koşarak ambulans çağırdı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücünün kaldırıldığı hastanedeki yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

GÖRGÜ TANIĞI: BU KAVŞAKTA SÜREKLİ KAZA OLUYOR
Kaza anı caddede bulunan bir dükkânın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Kazanın görgü tanıklarından esnaf Adnan Özcan, “Bu göbekten kaynaklanan bir kaza. Motorcu arkadaş ters istikametten geliyordu, buradan da U dönüşü yapan bir araç vardı. Motosiklet bayağı süratli geliyordu burada vurdu. Durumu kötüydü, kulaklarından kan geliyordu. Bu kavşakta sürekli kaza oluyor, belediye buraya bir şeyler yaparsa iyi olur” dedi.
 

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