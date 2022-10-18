Kasımpaşa, Yeni Mersin İdmanyurdu’nu 2-1 yenerek tur atladı 

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İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Azad İlhan, Salih Burak Demirel

KASIMPAŞA: Erdem- Feyzi (Dk.46 Berat), Graovac, Donk,Petretta (Dk.96 Oğuzhan), Turgay (Dk.70 Tirpan), Yunus (Dk. 62 Aytaç), Eysseric, Tunay (Dk.70 Fall), Ahmet (Dk.81 Selim), Ali

YENİ MERSİN İDMANYURDU: Orhan, Burak, İbrahim (Dk.106 Özgür), Aslan, Miraç, Ömer, Ferhan (Dk.106 Bekir), Muğdat (Dk.64 David), Abdurrahman (Dk.72 Volkan), Erdem, Cemil (D.88 Eren) Kasımpaşa)

GOLLER: Dk. 30 Erdem (Yeni Mersin İdmanyurdu), Dk.80 Ali, Dk.113 Tirpan (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Orhan, Evren (Yeni Mersin İdmanyurdu), Selim, Berat ( Kasımpaşa)

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Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü Eleme Turu mücadelesinde Kasımpaşa, evinde Yeni Mersin İdmanyurdu’nu 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

2’nci dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Yeni Mersin İdmanyurdu atağında sağ kanatta Erdem’in ortasında Abdurrahman‘in şutu direkten döndü.

30’uncu dakikada Yeni Mersin İdmanyurdu öne geçti. Muğdat’ın sağ kenardan ceza sahası dışına doğru gönderdiği topta Erdem’in uzak direğe plase şutu ağlarla buluştu: 0-1

33’üncü dakikada Kasımpaşa’nın kazandığı serbest vuruşta Eysseric sol çaprazdan şutu direkten auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı Yeni Mersin İdmanyurdu’nun 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

70’inci dakikada Aytaç Kara’nın ceza sahadında David’e yaptığı müdahale sonrası kazanılan penaltı atışında Aslan topu auta attı.

80’inci dakikada Kasımpaşa eşitliği yakaladı. Fall’ın sağ kanattan ortasında savunma topu uzaklaştırmak isterken Ali’nin önünde kalan topu genç oyuncu ağlara gönderdi: 1-1

113’üncü dakikada Yeni Mersin İdmanyurdu‘nun savunmadan çıkarken yaptıpı pas hatasında Graovac’ın pasında topla buluşan Eysseric’in asistinde Tirpan topu ağlara gönderdi: 2-1

Mücadelenin normal süresi 1-1 eşitlikle sonuçlanırken uzatma dakikalarında bulduğu golle Kasımpaşa mücadeleyi 2-1 kazandı ve tur atlayan taraf oldu.

(FOTOĞRAFLI)