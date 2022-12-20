Kasımpaşa – Ümraniyespor: 1-2

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Olgucan KALKAN İSTANBUL,(DHA)-

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Mustafa Sönmez, Mustafa Savranlar

KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran – Hadergjonaj, Graovac, Donk, Petretta (Dk. 82 Ali Sühan Demirel), Tirpan, Celina (Dk. 61 Yunus Mallı), Fall, Hajradinovic (Dk. 82 Eysseric), Ahmet Engin (Dk. 61 Ben Ouannes), Bahoken (Dk. 61 Koita)

ÜMRANİYESPOR: Serkan Kırıntılı – Gheorghe, Allyson (Dk. 46 Sackey), Mustafa Eser, Lenjani (Dk. 85 Onur Atasayar), Kartal Kayra Yılmaz, Oğuz Gürbulak (Dk. 73 Serkan Göksu), Onur Ayık (Dk. 70 Geraldo), Mrsic, Metehan Mimaroğlu, Betaieb (Dk. 70 Umut Nayir)

GOLLER: Dk. 88 Yunus Mallı (Kasımpaşa) – Dk. 59 (P) Mrsic, Dk. 86 Metehan Mimaroğlu (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Graovac, Petretta (Kasımpaşa) – Umut Nayir (Ümraniyespor)

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Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur karşılaşmasında Ümraniyespor deplasmanda Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Kırmızı-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 59’uncu dakikada penaltıdan Mrsic ve 86’ncı dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti. Kasımpaşa’nın mücadeledeki tek golü ise 88’inci dakikada Yunus Mallı’dan geldi.

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