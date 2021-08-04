Kasımpaşa, Jeffrey Bruma’yı kadrosuna kattığını açıkladı

KAYSERİ’nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan ve 20 kilometre alana sahip Yay Gölü, yağışların azalması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kurudu. Sultan Sazlığı Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mesut Atasoy, "Geçen yıllara oranla küresel ısınma ve yağmurların olmaması nedeniyle doğal bir kuraklık var. Bundan dolayı da Yay Gölü yüzde 100 etkilendi ve kurudu" dedi.