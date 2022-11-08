Kasımpaşa – 1461 Trabzon FK: 6-1

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İSTANBUL, (DHA)

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Alper Akarsu, Emrah Ünal, Anıl Usta

KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran, Bruma, Ryan Donk (Dk. 69 Yasin Özcan), Berat Kalkan, Petretta, Tirpan (Dk. 46 Oğuzhan Efe), Hajradinovic, Aytaç Kara (Dk. 64 Selim Dilli), Mortadha (Dk. 46 Tunay Torun), Ahmet Emin Engin (Dk. 65 Fall), Ali Sühan Demirel

1461 TRABZON FK: Özkan Karabulut, Berkan Aydeniz, Onur Akdeniz, Mert Özmen (Dk. 79 Avellino), Ali Eren İyican, Tunahan Ergül, Arif Morkaya (Dk. 60 Cihat Çakmak), Ahmet Çakmak (Dk. 46 Kerem Baykuş), Berkay Sefa Kara (Dk. 46 Atalay Yıldırım), Denizhan Taşkan (Dk. 55 Utku Şen), Fuat Bavuk

GOLLER: Dk. 7 ve 41 Ali Sühan, Dk. 8 ve 32 Aytaç Kara, Dk. 26 Hajradinovic, Dk. 66 Fall (Kasımpaşa) – Dk. 88 Atalay Yıldırım (1461 Trabzon FK)

SARI KART: Arif Morkaya (1461 Trabzon)

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Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Eleme Turu’nda Kasımpaşa, evinde 1461 Trabzon FK’yı 6-1’lik skorla mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

(FOTOĞRAFLI)