Kasım’da ihracat yüzde 0.95 düştü

Genel ticaret sistemine (GTS) göre, Kasım ayında yıllık bazda, ihracat, yüzde 0.95 azalarak 16 milyar 88 milyon dolara gerilerken, ithalat, yüzde 16.07 artarak 21 milyar 158 milyon dolara yükseldi.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre bu dönemde dış ticaret hacmi, yüzde 8.05 artarak 37 milyar 246 milyon dolara yükseldi ve ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76.0 oldu.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Önemli ihracat pazarlarımızda pandemide yaşanan ikinci dalga, Avrupa Birliği ekonomisindeki daralma ve takvim etkisi Kasım ayı ihracatımız üzerinde etkili olmuştur” denildi ve eklendi:

“Mart ayından itibaren tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok büyük oranda olumsuz etkileyen Covid-19 salgınını nedeniyle dünya ekonomilerinde yaşanan daralmanın olumsuz etkilerinin, hem ülkemizin hem de dünya ekonomilerinin normalleşme sürecine girdiği Haziran ayından itibaren ortadan kalkmaya başladığı görülmektedir.

“Nitekim, GSYH 3. çeyrek büyüme rakamları pandemi döneminden çıkışın önemli bir işareti olan V-tipi toparlanmayı teyit etmektedir. Ayrıca, söz konusu büyüme rakamı Türkiye ekonomisinin pandemiden çıkışta diğer ülkelere göre pozitif ayrıştığını da göstermektedir. Bunun yanında yılın ilk dokuz ayında büyüme yüzde 0.5 gelerek pozitif büyüme trendine girerek toparlanmanın başarı ile devam etmekte olduğunu göstermiştir.

“Bununla beraber, ülkemiz ekonomisi, 3. çeyrek büyüme değeri olan yüzde 6.7 ile, verisi açıklanan (17 ülke) G20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ülke olarak söz konusu ayrışmayı pekiştirmektedir.”

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, altın ticareti hariç tutulduğunda, Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre;

ihracat, yüzde 0.7 azalarak 16 milyar 46 milyon dolar,

ihalat, yüzde 11.4 artarak 18 milyar 586 milyon dolar,

dış ticaret hacmi, yüzde 5.4 artarak 34 milyar 632 milyon dolar olarak gerçekleşti ve böylece altın hariç İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 86.3 oldu.

Buna göre, altın hariç tutulduğunda, Ocak-Kasım döneminde, ithalat yüzde 3.6 düşerek 173 milyar 962 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bu dönem için ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 85.7 düzeyine yükseldi.

“Motorlu Kara Taşıtları” faslında ihracat Kasım’da yıllık bazda yüzde 1.2 azalışla, 2 milyar 372 milyon dolar ile en yüksek ihracat yapılan sektör oldu.

Kasım’da en fazla ihracat yapılan diğer fasıllar da sırasıyla yüzde 2.1 artışla “Kazanlar ve Makinalar” (1 milyar 573 milyon dolar) ve yüzde 5.1 azalışla “Elektrikli makina ve cihazlar” (897 milyon dolar) oldu.

Pandemi sonrası demir çelik, sebzeler ve meyveler gibi ihraç ürünlerindeki artış eğiliminin Kasım ayında da sürdüğü belirtilen açıklamada, “Diğer taraftan, normalleşme sürecinin etkisiyle, Ekim ayına kıyasla Kasım ayında ihracatı önemli ölçüde artış gösteren fasıllar göze çarpmaktadır. Buna göre Kasım ayında bir önceki aya göre yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular faslı ihracatı yüzde 14.6, yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler faslı ihracatı yüzde 7.5 ve demir ve çelik faslı ihracatı yüzde 1.9 arttı” denildi.

Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla;

Almanya (1 milyar 511 milyon dolar),

İngiltere (1 milyar 93 milyon dolar),

Irak (952 milyon dolar) olurken,

ithalatta ilk üç sırayı;

Almanya (2 milyar 353 milyon dolar),

Çin (2 milyar 237 milyon dolar),

Rusya (1 milyar 750 milyon dolar) aldı.

İhracatçıların Kasım ayında 206 farklı ihracat pazarına ulaşmayı başardığı belirtilen Ticaret Bakanlığı açıklamasında, şöyle denildi:

“Covid-19 süreci sonrasında görülen normalleşme süreçlerinin ikili ticaretimize olumlu yansımasının Kasım ayında da devam ettiği anlaşılmaktadır.

“Başta AB ülkeleri olmak üzere ana ihracat pazarlarımızdaki normalleşme ile beraber, bu pazarlara ihracatımızın da toparlanma içine sürecine girdiği görülmektedir.

“Nitekim bir önceki aya göre önemli pazarlarımızdan Japonya’ya yüzde 29.1 Rusya’ya yüzde 27.9, Katar’a yüzde 23.6, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yüzde 8.5 ve Çin’e yüzde 5.0 oranlarında ihracat artışı kaydedilmiştir.”