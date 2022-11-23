Kasımda finansal hizmetler güven endeksi 154,7 oldu

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TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı finansal hizmetler güven endeksi (FHGE), kasımda bir önceki aya göre 9,6 puan düşerek 154,7 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB, kasım ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve FHGE’yi açıkladı. Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp, toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi. Kasımda FHGE, bir önceki aya göre 9,6 puan düşüş kaydederek 154,7 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumu, son 3 aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endekslerin FHGE’yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı gözlemlendi. Son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin de zayıflayarak devam ettiği görüldü.

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İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler ile gelecek 3 ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği gözlemlendi.

Kasım ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre ‘Finans ve Sigorta Faaliyetleri’ sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, ’64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)’ ve ’65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)’ sektörleri sırasıyla 10 ve 3,9 puan azaldı, ’66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler’ sektörü ise 19,8 puan artış kaydetti.