Finansal yatırım araçları arasında, Kasım ayında en yüksek getiri yüzde 11.10 ile devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) kazandırırken, euro ise yüzde 7.91 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları Kasım ayı verilerine göre:

“Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 4.22 ve BIST 100 endeksi yüzde 0.78 kazandırırken; külçe altın yüzde 5.17, dolar yüzde 5.83 ve euro yüzde 6.88 kaybettirdi.

“TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 3.06 kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 0.33, külçe altın yüzde 6.22, dolar yüzde 6.87 ve euro yüzde 7.91 kaybettirdi.

“DİBS üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6.91, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8.39 en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16.73, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15.58 en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

“Altı aylık değerlendirmeye göre dolar; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0.88 ile en az kaybettiren yatırım aracı olurken, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6.43 ile en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 25.05, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19.53 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

“Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0.49 ile en az kaybettiren yatırım aracı olurken, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13.35 ile en fazla reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer taraftan, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 37.32, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 28.61 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.