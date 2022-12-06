“KASIM AYINDA ERKEKLER TARAFINDAN 30 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ”

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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre erkekler kasım ayında 30 kadın öldürdü. 20 kadın ise şüpheli biçimde ölü bulundu. 9 kadın hayatına dair karar almak istemesi bahanesiyle öldürüldü. Platformun raporuna göre bu yıl yaşanan kadın cinayetlerinden %13’ünde faillerin adli sicili kayıtları var.

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun (KCDP) kasım ayı veri raporuna göre kasımda erkekler tarafından 30 kadın öldürüldü, 20 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. 9 kadının hayatına dair karar almak istemesi bahanesiyle öldürüldüğünü açıklayan platformun raporunda öne ifadeler şöyle:

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“Bu ay 30 kadın cinayeti işlenmiş, 20 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulunmuştur. Öldürülen 30 kadından 9’u boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile öldürüldü. 21’inin ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi. 21 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor.

Kadınlar kimler tarafından öldürüldü?

Kasım ayında öldürülen 30 kadının 13’ü evli olduğu erkek, 1’i eskiden evli olduğu erkek, 4’ü birlikte olduğu erkek, 3’ü eskiden birlikte olduğu erkek, 3’ü akrabası akrabası, 1’i kardeşi, 2’si tanıdığı kişiler tarafından öldürülmüştür. 3 kadın cinayetinde failin yakınlığı belirlenememiştir. Bu ay kadınların %43’ü evli olduğu erkek tarafından öldürüldü.

Kadınlar en çok evlerinde öldürüldü

Kadınların 19’u evinde, 4’ü sokakta, 1’İi işyerinde, 1’i arazide, 1’i metrobüs durağında, 1’i kafede, 1’i bina önünde,1’i arabada öldürülmüştür. 1 kadının nerede öldürüldüğü tespit edilememiştir. Bu ay öldürülen kadınların %63’ü evlerinde öldürüldü.

Kadınlar en çok ateşli silahlar ile öldürüldü

Bu ay öldürülen kadınların 18’i ateşli silahlarla, 8’i kesici aletlerle, 3’ü boğularak, 1’i yüksekten düşerek öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların %60’ı ateşli silahla öldürüldü.

Kadınların çalışma durumu hala tespit edilemiyor

Kadınların çalışma durumlarını tespit etmek ise çok zor. Önemli olan bu verinin de basın mensupları tarafından dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz. TÜİK’in açıkladığı verilere göre, ev işleriyle meşgul olduğu için işgücü dahil sayılmayan kadınların sayısı 10 milyon 35 bin. TÜİK’e göre işgücüne dahil sayılmayan kadınların sayısı yılın ilk çeyreğinde (Ocak-Şubat-Mart) 21 milyon 390 bin. TÜİK’in verileri bu şekilde açıklaması, kadın işsizliğinin gerçek boyutunun üzerini örtmeye çalışmaktır. Çalışma hayatına alınmayan ya da istihdamdan uzaklaştırılan kadınlar toplumda oluşan toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık, şiddet ve kadın cinayetleri tehlikelerine karşı daha korunmasız hale gelmektedir. Bu ay ulaşılabilen veriye göre öldürülen kadınların 4’ünün bir işyerinde çalıştığı, 1’inin çalışmadığı bilinmektedir. 25 kadının çalışma durumu ise bilinememektedir.

“116 KADIN ARKADAŞIMIZ GÖZALTINA ALINDI”

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü için Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri olarak Konya’dan Adana’ya Eskişehir’den Fransa’ya Frankfurt’dan Kıbrıs’a 22 meclisimizde ‘Özgür yaşayacağız, kadın cinayetlerini durduracağız’ sloganımızla meydanlardaydık. Seçimden önceki son 25 Kasım’da da iktidar baskılara devam etti. Antep’te, Mardin’de, Bingöl’de ve İstanbul’da eylemlerimiz yasaklandı. Kadıköy’de kaymakamlığın keyfi yasağını tanımadık, Anayasal hakkımızı kullanarak eylem alanına girdik. 70’den fazlası üyemiz olmak üzere 116 kadın arkadaşımız gözaltına alındı. Bu saldırılara karşı hem sokaklardan, hem de sosyal medyadan destek geldi. Bizler şiddetin her türlüsüne karşı mücadelemize aynı şekilde devam ediyoruz. Kadın cinayetlerini tespit etmek ve durdurmak imkansız değil, kadın cinayetleri de toplumsal cinsiyet temelli şiddet de önlenebilir. Örgütlü, politik ve kolektif mücadelemize katılmak isteyen bütün kadınları katılım formumuzu doldurmaya davet ediyoruz.

“BU YIL YAŞANAN KADIN CİNAYETLERİNDEN %13’ÜNDE FAİLİN ADLİ SİCİL KAYDI VAR”

Bu ay evli olduğu Müzeyyen Tekayak’ı öldüren Abdullah Tekayak’ın 2020 yılında birlikte olduğu başka bir kadını öldürmeye teşebbüs ettiği ve serbest bırakıldığı öğrenildi. Serbest bırakılır bırakılmaz fail başka bir kadını öldürdü. Bu ayın son gününde ise İstanbul’da öğrenci olan Merve’nin bindiği minibüsün şoförü Serdar Serkan Y. tarafından cinsel saldırıya uğradı. Failin “cinsel istismar” suçu dahil 30’dan fazla suç kaydı olduğu öğrenildi.

Verilerimize göre bu yıl yaşanan kadın cinayetlerinden %13’ünde faillerin adli sicili kayıtlarının olduğunu görüyoruz. 30’dan fazla suç kaydı olan faili serbest bırakan yetkililer bu tablonun sorumlusudur. Bu yıl başka ne gördük? Daha önce de bir kadını öldürmeye teşebbüs eden ve tahliye edilen Deniz Özarslan’ın Ezgi Zerkin’i öldürdüğünü gördük. Ezgi’nin tüm şikayetlerine rağmen korunmadığını gördük. Yine tam 35 kez şikayet etmesine ve hakkında uzaklaştırma kararı çıkarmasına rağmen öldürülen Beyza Doğan’ı gördük. Hülya Şellavcı’yı öldüren Kaffar Yeğin hakkında uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için verilen zorlama hapsi kararının Hülya öldükten 3 gün sonra çıktığını gördük. Cezaevinden izinli çıkan Fırat Alan’ın, Zerife Doğan, Gülay Doğan ve 10 yaşındaki Tayyip Demirbağ’ı öldürdüğünü gördük. Kadın katillerine karşı uygulanmayan önlemlerin kadına yönelik şiddeti önlemek için mücadele veren kadınlara uygulandığını gördük.

Haklarında “uzaklaştırma kararı” olan faillerden kadınları korumayan, kadın katillerinin karşısında durmayan, cezasızlık politikalarıyla failleri cesaretlendiren yetkililer ”Kadın Cinayetlerini Durduracağız” diyen kadınların karşısında bir ordu gibi duruyor. Tüm bu baskılara, şiddete rağmen mücadeleye devam edeceğiz. Kadın cinayetlerini durduracağız!”