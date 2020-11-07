Kasım ayında armut ağaçları çiçek açıp, meyve verdi

Ali Rıza EREN/ERDEMLİ, (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Erdemli ilçesinde, kasım ortasında armut ağaçlarının çiçek açıp, meyve vermeye başlaması görenleri şaşırttı.

Türkiye’nin çoğu bölgesinde kış mevsimi etkisini göstermeye başlarken, Mersin’in Erdemli ilçesinde yaz geri geldi. Bahçelerde limon, mandalina, portakal toplanırken, armut ağaçlarının çiçek açarak meyve vermeye başlaması görenleri şaşkına çevirdi. Kasım ayında böyle bir olayla ilk defa karşılaştığını dile getiren çiftçi Metin Özsu, “Bir tarafta armutlar bir tarafta çiçekler. Bir kaç gün yağış olması, havaların sıcak geçmesi ağaçlarda yalancı bahar etkisi yarattı sanırım. Bu ağaçların ilkbaharda tekrar çiçek açıp açmayacağını zaman gösterecek. Ayrıca açan çiçeklerin bir kısmı meyveye dönüşmüş, diğerleri ne olacak belli değil” dedi.

‘SANKİ İLKBAHAR MEVİSİMİNDEYİZ’

Çiftçi Tuncay Sarıkaya da “Haziran ve temmuz aylarında olgunlaşan armutları toplamıştık. Fakat son bir haftadır armut ağaçlarının sanki ilkbahar gelmiş gibi çiçekle kaplandığını gördüm. Hayatımda kasım ayında böyle bir olayı ilk defa görüyorum. Bu olay yalancı bahardır” diye konuştu.

KASIM ORTASINDA DENİZ KEYFİ

Öte yandan UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde bulunan tarihi ve turistik Kızkalesi, sıcak havanın tadını çıkarmak isteyenlerin akınına uğruyor. Tatilciler denize girerek sıcak havanın keyfini çıkartırken, kimi tatilciler ise güneşlenmeyi tercih etti.

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