Kasım ayı kampanyalarında 6 milyon kişi çağrı merkezlerini aradı

İSTANBUL, (DHA)- Bu sene Kasım ayı Black Friday indirimleriyle kampanya ayına dönüştü. Tüketiciler internetten alışverişi önceliklendirse de siparişleriyle ilgili detaylar için çağrı merkezi dahil birçok iletişim kanalına başvurdu. Çağrı merkezi altyapısı sunan Alotech verilerine göre, Kasım ayında 6 milyondan fazla kişi çağrı merkezlerine ulaştı, toplam 50 milyon dakikadan fazla görüşme yapıldı.

Çağrı merkezleri için yazılı ve sesli tüm iletişim kanallarını tek bir platformda sunan AloTech, Kasım ayında pek çok markanın dahil olduğu Black Friday kampanyalarının çağrı merkezlerine etkisini inceledi. Alotech üzerinden çağrı karşılayan 20 binden fazla müşteri temsilcisinden alınan verilere göre, 6 milyon 97 bin 579 kişi çağrı merkezlerine ulaştı, toplamda 50 milyon dakikadan fazla görüşme yapıldı.

EN ÇOK ÇAĞRI ALINAN GÜN: SALI

Çağrı merkezlerinin en çok arandığı günler sırasıyla Salı, Cuma ve Perşembe oldu. Müşteriler telefon ile çağrı merkezlerine ulaşmanın yanı sıra popüler iletişim kanallarını (WhatsApp ve chat) ve bu kanallara bağlı botları kullanarak da çağrı merkezlerine ulaştı. Çağrı merkezlerine kampanya günlerinde en çok çağrı gelen saat aralıkları ise sırasıyla 11.00-12.00, 14.00-15.00 ve 13.00-14.00 oldu. Gece 00.00 ve 04.00 arasında ise toplam 138 bin 310 adet arama yapıldı.

EN FAZLA ÇAĞRI ALAN SEKTÖR ‘TEKNOLOJİ’ OLDU

Kampanya ayında en fazla çağrıyı alan sektör pandemi sebebiyle artan yoğun talebin de etkisiyle ‘teknoloji’ sektörü oldu. Teknolojiyi sırasıyla ‘mobilya’ ve son dönemin popüler sektörü haline gelen ‘online market pazarı’ takip etti.

EN ÇOK GÖRÜŞMEYİ MANİSA YAPTI

Verilere göre en çok görüşme yapılan şehir Manisa olurken ikinci sırada Edirne, üçüncü sırada Kastamonu, dördüncü sırada Şanlıurfa ve beşinci sırada ise Tekirdağ yer aldı.

19 FARKLI DİLDE ‘ALO’ DENDİ

Black Friday boyunca müşteriler 3 milyon 94 bin 507 dakika WhatsApp ve Chat’ten görüşme yaparken yazılı görüşmelerin yüzde 41’i WhatsApp’tan yapıldı. Bununla birlikte AloTech altyapısından geçen çağrılarda 5 kıtada, 48 ülkede, 19 farklı dilde ‘Alo’ dendi.

İletişim için bot kullanan şirketler yazılı taleplerin yüzde 68’ini Chatbot ile sesli taleplerin ise yüzde 3,66’sını Voicebot ile karşıladı. Şirketler, bu sayede operasyonel giderlerde yüzde 15 ile yüzde 56 arasında maliyet tasarrufu sağladı.