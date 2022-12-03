KASAPOĞLU, SİNCAN BELEDİYE BAŞKANI MURAT ERCAN’LA BİRLİKTE SİNCAN’DA “GENÇLİK VE SPOR YATIRIMLARI” AÇILIŞINI YAPTI

- Reklam -

Sincan Belediyesi, “Önce İnsan Öncü Sincan” sloganıyla ilçenin marka değerini yükseltecek yatırımlara hızla yenilerini ekliyor. Belediye özellikle spor alanında yaptığı yatırımlarla son dönemde adından sıkça söz ettiriyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın öncülüğünde Sincan’a yapılan spor yatırımlarının, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da katıldığı bir törenle açılışı yapıldı.



Sincan’da yapımı tamamlanan çok sayıda “Gençlik ve Spor Yatırımları”nın açılışı görkemli bir törenle yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, AK Parti Milletvekili Nevzat Ceylan, AK Parti Milletvekili Hacı Turan, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun, ilçe protokolü ve çok sayıda sporcunun katıldığı açılış töreninde spor tesislerinin açılış kurdelesi kesildi.



“Sincan’ı her alanda daha yukarıya taşımak, gençliğiyle, sporuyla çıtayı daha da yükseltmek bizim için bir borçtur, bir görevdir” diyen Bakan Kasapoğlu, “Sincan’ın gönlümüzde ve demokrasi tarihimizde apayrı bir yeri var. İşte bu Sincan’da birileri tankları yürüterek, milletimize tepeden bakmaya cüret ederek bir şeylere kalkıştılar, ama onlara yine en güzel cevabı Sincanlılar verdi, demokrasiden yana tavırlarıyla verdiler.” ifadesini kullandı.

- Reklam -

Kasapoğlu, şöyle devam etti:

“İnanıyorum ki 2023 Haziran’ında da Sincan, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan yana o tavrını, Cumhur İttifakı’ndan yana olan mesajını en güçlü şekilde sandıkları birer birer patlatarak haykıracaktır. Bugün Sincan’da açılışlarımız var, tıpkı Ankara’nın her bir ilçesinde olduğu gibi ülkemizin 81 vilayetinde tüm ilçelerinde, beldelerinde, köylerinde, mahallelerinde olduğu gibi Sincan’ımızda da gençlikten yana spordan yana pek çok atılımı, pek çok çalışmayı gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Ankara’da 20 yıl önce 30 olan spor tesisi sayısı bugün 150’ye yaklaştı ve inanıyorum ki önümüzdeki günlerde hizmete alacağımız çalışmalarla birlikte bu sayı çok ama çok daha yukarılara çıkacak.”

Bakan Kasapoğlu, “Gençlik tesislerimiz, gençlik merkezlerimiz, Ankara’da 20 yıl önce bir adet gençlik merkezi varken, bugün 18 gençlik merkezimiz var. Her bir ilçemizde gençlik merkezini tamamlayarak daha da artıracağız. Her daim gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

“Fırsat eşitliğinin en güzel örneklerini ortaya koyuyoruz”

Bugün Sinan Şamil Sam Spor Kompleksi’nin resmi açılışını yaptıklarını belirten Kasapoğlu, “Yüzme bilmeyen kalmasın projesi” bu projeyle Ankara’da 200 bine yakın insana yüzme öğrettiklerini belirterek, “Sevgili gençler, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla yüzme bilmeyen kalmasın diyoruz. Sporu erişilebilir kılmaya ve spordaki çıtayı yükseltmeye, sporda yeni yetenekleri yeni yıldızları keşfetmeye devam ettik, devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.



Başkan Ercan’a teşekkür

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a ve bütün Sincan Belediye çalışanlarına, spor tesislerinin yapımında emeği geçen herkese ayrıca teşekkür eden Kasapoğlu, “Bugün yine Plevne Mahallesi’nde hizmete alacağımız gençlik ve spor merkezi, örnek tesislerden biri. Yeni yetenekleri hiçbir şekilde tesadüfe bırakmadan, desteklerken, yanlarında olurken, halkımıza ve tüm vatandaşlarımıza da buralarda spor yaptırarak fırsat eşitliğinin en güzel örneklerini ortaya koyuyoruz.” şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu, “Belediyemizle birlikte inşa ettiğimiz semt sahası futboluyla basketboluyla voleyboluyla Sincan’ın gençlerine hizmet ediyor. Gençlik merkezlerimiz Türkiye’nin dört bir yanında yükselirken bunlardan 5 tanesini bugün Sincan’da açıyoruz. Yapımı devam eden yüzme havuzlarımız var onları da en kısa zamanda tamamlayacağız.” diye konuştu.



Başkan Ercan: “İnsan odaklı bir anlayışla Sincan için çalışmaya devam edeceğiz.”

Sincan spor yatırımlarını hayata geçiren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Bugün bizim için çok anlamlı, çok güzel bir gün. Birçok spor tesisimizin açılışını yapıyoruz. Bu spor tesislerimizin yapılmasında sonsuz desteklerinden dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum.

Bu içinde bulunduğumuz spor salonu 2500 kişilik devasa bir spor salonu. Bunun yanında Plevne’de bir Gençlik ve Spor Merkezimiz var, örnek bir merkez oldu. 5 tane gençlik merkezimizi bitirdik. Çok sayıda halı sahalar ile 50 tane basketbol, voleybol ve badminton sahası, e- spor akademisi ve 3 adet yüzme havuzumuzu da Sincan’a kazandırmanın gururunu yaşıyoruz.

Biz belediyeciliği sadece yolla, kaldırımla, imarla değerlendirmiyoruz. İnsan odaklı bir anlayışa sahibiz. Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun olarak sanatta, sporda, insana dokunan, insanın sadece fiziksel değil ruhsal ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü projenin içindeyiz. Durmaksızın devam edeceğiz.” dedi.

Programın ardından Bakan Kasapoğlu ile Başkan Ercan açılışı yapılan merkezleri gezdi. Ayrıca Sincan esnafını da ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu esnafa hayırlı işler diledi. Daha sonra Millet Kıraathanesine geçerek gençlerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu gençlere kitap hediye etti.