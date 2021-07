Kasapoğlu: Kadınların öncü misyonuyla spordaki geleceğimiz çok daha güçlü olacak

Eda Ebru NANECİ/İZMİR, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ‘İzmir Yatırımları Protokol İmza Töreni’ne katıldı. Kasapoğlu, kadınları spor salonlarına, spor tesislerine davet ederek, “Kadınların öncü misyonuyla spordaki geleceğimiz çok daha güçlü olacak” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde düzenlenen gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili ‘İzmir Yatırımları Protokol İmza Töreni’ne katıldı. Törende AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, belediye başkanları ve bakanlık bürokratları da yer aldı. Kasapoğlu, ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yıkıldığı yerde yenisi yapılan Alsancak Stadyumu’nda incelemelerde bulundu. Alsancak Stadyumu’nu ziyaret eden heyet, inşaat alanını gezdi. Bakan Kasapoğlu’na, stadyumdaki incelemesinde Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altınordu Spor Kulübü CEO’su Barış Orhunbilge eşlik etti.

‘ÖNÜMÜZE ÇIKAN ENGELLERİ HALKIMIZLA AŞACAĞIZ’

Protokol imza töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, her zaman üretimden, katkıdan ve yapıcı bir tavırdan yana olduklarını belirterek, “Özellikle son 19 yıldaki yatırımlarımız Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde tüm Türkiye için sanayisiyle, ekonomisiyle, eğitimiyle, sağlığıyla olduğu gibi gençlik ve spor alanında da bir devrimi ortaya koydu. Göztepe stadı önemli statlar arasında yerini aldı. Alsancak Stadı’nı bitirmek üzereyiz. Karşıyaka Stadının temelini atmıştık birtakım engeller nedeniyle durdu. Her zaman üretimden, katkıdan ve yapıcı bir tavırdan yana olduk. Tüm Türkiye için olduğu gibi İzmir için de üretmeye devam edeceğiz hizmetten eser siyasetinden bir adım bile geri durmayacağız. Önümüze engeller çıkacak bu engelleri halkımızla aşacağız. Birileri algı operasyonlarıyla, yalanlarla ve iftiralarla önümüze çıkacaklar. Biz onlara inat, haktan, hukuktan, doğrudan yana olacağız ve bu güzel memleket için her daim her alanda kalkınmadan yana bir politika ile hizmetlerimize yenilerini ekleyeceğiz” dedi.

‘SEÇME VE SEÇİLME HAKKININ NASIL ENGELLEMEYE ÇALIŞILDIĞINI ÇOK İYİ HATIRLIYORUZ’

“Gençlerin demokrat amcası olduğunu iddia edenler, referandumda gençlerin 18 yaşa inecek seçme ve seçilme hakkını nasıl engellemeye çalışıldığını çok iyi hatırlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın dirayeti ile herkes el ele verdi ve bunu başardık” diyen Kasapoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüm paydaşlarımızla, kamu kuruluşlarıyla, kulüplerimizle, STK’larımızla el ele vererek bu ülkenin gençleri için çalışmaya devam edeceğiz. Az önce sporcularımızla bir araya geldik. Yakında olimpiyatlar başlayacak ve pek çoğu kota aldı. Spor birleştiren, dönüştüren önemli bir olgu. Sporun gücüyle gençlerimizi tüm kötülüklerden korumaya devam edeceğiz. Gençlik merkezlerimizin sayısını artıracağız. 19 sene önce yurt sayımız 5 iken bugün 21. Geliştirmeye devam edeceğiz. 19 yıl önce hiç gençlik merkezimiz yoktu bugün İzmir’de 9 merkezimiz var. Gençlik merkezlerimizi ilçelerimize de yayacağız. Biliyoruz ki gençler bizim en büyük hazinemiz. Onlarla birlikte bu yolu yürümek en büyük hayalimiz. Yarınların dünyası gençlerimizle çok daha aydınlık olacak.”

‘SPORUN HER BRANŞINA YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

İzmir’de bugüne kadar yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Bakan Kasapoğlu, sporun her branşına yatırım yapmaya ve destek vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin getirdiği birtakım avantajlarla güçlü bir eşgüdümle tesisleri en kısa zamanda değerli İzmirlilerin hizmetine hazır hale getireceğiz. Bu tesisleri dolu dolu gençlerle kadınlarla kullanmak gerekiyor. Kadın odaklı spor diyoruz. Kadınlarımızı spor salonlarımıza, tesislerimize davet ediyorum. Kadınların öncü misyonuyla spordaki geleceğimiz çok daha güçlü olacak. Spor bizler için birkaç branştan ibaret değil. Sporun her branşına yatırım yapmaya, sporun her branşını desteklemeye devam edeceğiz. Her branşta gümbür gümbür gelen gençler var. 200 potayı İzmir ile buluşturacağız. İzmir’de yeni dev adamları yetiştirme yönünde yeni başlangıçlar yapacağız. Cumhurbaşkanımızın spora ve sporcuya değer veren vizyonu bizler için önemli. İzmir’de 2002’de 59 tesis varken, bugün 200 spor tesisi var ve daha da yukarı taşıyacağız, eskileri yenileyeceğiz. 19 yıl önce güzel İzmir’imizde 5 bin lisanslı sporcu varken bugün 306 bin. Bu sayıyı da artıracağız” ifadelerini kullandı.

‘EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZ GENÇ NÜFUSUMUZ’

İzmir’de yaklaşık 1 milyon genç nüfusun olduğunu dile getiren İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise İzmir’in Türkiye’de sportif aktivitelere çok daha fazla ihtiyacı olan şehirlerden biri olduğunu belirterek, “Ülke olarak en büyük zenginliğimiz genç nüfusumuz. Genç nüfusu dünya milletleri arasında Türkiye’yi öne geçirecek şekilde çağın bilgisiyle donatacak, kendi kökleri üzerinde büyütecek imkanları sağlamamız lazım. Bilgi öğrenme ve beden ruh sağlığı açısından önem taşıdığını biliyoruz. Spora ve spor tesislerine her şeyden daha çok ihtiyacımız var” dedi.

‘UZLAŞMA NOKTASINDA BİR YOL İZLEMEK İSTİYORUZ’

İzmir’deki 3 stat hakkında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da “Göztepe Stadı bitti. Neredeyse bir yıldır faaliyete başladı. Alsancak Stadı’nın yüzde 90’ı bitti. Karşıyaka’da yaşanan süreci de İzmir kamuoyunu iyi biliyor. Normalde ilk başladığımız, ilk stat yatırımlarımızdan biriydi ama yerel yönetimlerin ısrarlı bir şekilde engelleme çalışmaları, bölgedeki oturanların da belediyeler tarafından organize edilmesi süreci bu noktaya getirdi. Uzlaşma noktasında bir yol izlemek istiyoruz. Bugün İzmir’de hem yüzme havuzu hem kamp eğitim merkezi hem de gençlik merkezi ve spor tesislerinin ilk adımını atmış olacağız. Gençlere, spora ciddi yatırımlar yapan iktidarlar olduk. Meyvelerini de fazlasıyla olimpiyatlarda, Avrupa şampiyonalarında almaya başladık. Tesisler sayesinde büyük başarılar yaşıyoruz inşallah yarın daha büyüklerini yaşayacağız” diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu’nun Karşıyaka Spor Kulübü’nü ziyaret edeceği öğrenildi.

