20’ye yakın et toptancısı paravan bir firma tarafından yaklaşık 50 milyon lira dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa başvurdu.

Et toptancılarının iddiasına göre ilk etapta aldıkları etlerin paralarını peşin ödeyen bu firma, zamanla vadeli ödeme ya da çek vererek ticaret yapmaya başladı. Ancak çekler karşılıksız çıkınca toptancılar soluğu savcılıkta aldı. Mağdur toptancılar, ‘Bize ‘Kasap Amca’ ismi ile zincir kuracaklarını söylediler’ açıklamasını yaptı.

Türkiye’de son dönemlerde en çok tartışılan konuların başında et fiyatları geliyor. Et fiyatlarının yükselmesi bazı dolandırıcıların da ortaya çıkmasına neden oldu. İstanbul Sancaktepe’de kurulan bir firmanın, et toptancılığı yapan 20’ye yakın firmayı 50 milyon liraya yakın dolandırdığı ileri sürüldü. İddialara göre büyük miktarlarda et alımı yapma isteğiyle ortaya çıkan firma, et toptancılarını ‘Kasap amca’ adlı zincir satış mağazası kuracaklarını söyleyerek inandırdı. Et toptancılarına ilk etapta güven vermek amacıyla aldıkları etlerin paralarını peşin ödeyen söz konusu firma, sonrasında daha büyük et alımı yaparak paraları vadeli ödemeye başladı. Paravan firmalar üzerinden yapılan ticarette verilen çekler karşılıksız çıkmaya başladı. Karşılıksız çıkan çekler ve ödenmeyen paralar sonrasında et toptancıları da soluğu savcılıkta aldı.

UCUZ ET SATACAĞIZ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına dolandırıldığı iddiası ile başvuran isimlerden biri, büyükbaş hayvan besiciliği yanı sıra toptan et ticareti de yapan Mahmut Çelik (55). 30 yıldır et ticareti yapan Çelik, savcılıktaki dosyaya göre uzun yıllardır tanıdığı, kendisi gibi et ticareti yapan Cahit D. tarafından arandı. Cahit D., Sancaktepe’de bulunan Donuksa Gıda isimli bir firmada çalıştığını büyük çaplı et ticareti yaptıklarını söyledi. Cahit D.’nin daveti ile Çelik İstanbul’a geldi. Söz konusu firmaya giden Çelik, firma yetkilisi olarak kendilerini tanıtan Hamit A., Yusuf A., Faruk D. gibi isimlerle tanıştı. Yürütülen görüşmeler sonrası piyasadan et temin etmeye başlayan Çelik, çeşitli illerde faaliyet gösteren besicilerden hayvan alımı yapmaya başladı.

Her hafta 25-30 ton karkas et Donuksa Gıda’ya teslim edildi. 2017 sonunda başlayan ticaret 2018 Ocak ayına kadar sürdü. Çelik, teslim ettiği etlerin parasını başlangıçta alsa da bir süre sonra ödemelerde sıkıntı yaşanmaya başladı. Çelik, ödeme yapılmasını isteyince kendisine çekler verildi. Toplam 27 milyon liralık et satışı yapan Çelik, 8 milyon liraya yakın ödemesini aldı ancak kalan parayı alamadı. Verilen çekler karşılıksız çıkınca Çelik, savcılığa başvurdu. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne geçen 4 Aralık’ta ifade veren Çelik, kendilerini dolandıran kişilerin organize bir biçimde hareket ettiğini, başka firmaların da aynı kişilerce dolandırıldığını anlattı.

3 MİLYON TL ÖDENMEDİ

Soruşturma kapsamında ifade veren Bekir Gümüş (51) de kendisine, ortak bir tanıdıkları aracılığı ile Cahit D.’nin ulaştığını söyledi. Gümüş “Hamit A. isimli kişi yeni bir proje yapmak istediklerini anlattı. ‘Kasap Amca’ adını koyacakları et satış mağazaları aşacaklarını söyledi. İlk etapta İstanbul’un her iki yakasına 20’şer mağaza açacaklarını anlattı. Bu projede tedarikçi olarak benimle çalışmak istediklerini söyledi” dedi. İlk etapta teslim ettiği etlerin parasını aldığını belirten Gümüş, bir süre sonra ödemelerde kesinti yapılmaya başlandığını kaydetti. 3 milyon liraya yakın ödemesini alamadığını belirten Gümüş, parasını alamadığı için 20 yıllık firmasının iflasa sürüklendiğini anlattı.

BAŞSAVCIVEKİLİ: DOLANDIRICILIK YAPTILAR

Mahmut Çelik’in dolandırılmasına ilişkin süreçte, Hamit A. Yusuf A.’nın, Çelik’i görüştürdüğü isimlerden biri de dönemin bir Bakırköy Başsavcıvekili. Adının yazılmasını istemeyen Başsavcıvekili, “Bu adamlar, bizlerle olan görüşmelerini de kullanarak bu dolandırıcılığı yaptı. Bu net. Ben de, mahkeme ifademe başvurursa bildiklerimi anlatırım” dedi.

‘KİMSEYİ DOLANDIRMADIK’

Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde suçlanan isimlerden Hamit A., hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtirken, Cahit D., ise, dolandırılma iddiaları ile ilgisinin olmadığını öne sürdü. Suçlanan isimlerden İbrahim A. ise “Ben kimseyi dolandırmadım. Ben de mal verdim ama paramı almadım” dedi. Yüzlerce ton etin verildiği Donuksa Gıda’nın ise el değiştirdikten bir süre sonra kapısına kilit vurulduğu belirlendi. Soruşturma dosyasına göre, paravan olarak kullanılan firmalar arasında Donuksa Gıda’nın yanı sıra, R. A. Gıda, E. Et ve Et Ürünleri’nin de yer aldığı öne sürüldü.

DOLANDIRILANLAR NELER SÖYLEDİ

Dolandırıcıların tuzağına düşen Malatya, Adana, Konya ve Amasya gibi çeşitli illerdeki toptancıların şikâyeti üzerine savcılık, paravan firmalar üzerinden yapılan yüzlerce tonluk karkas et alımı nedeni ile soruşturma başlattı. Biz de Hürriyet olarak dolandırıldıklarını iddia eden et toptancılarına ulaştık. İşte dolandırıldıklarını ileri süren toptancıların Hürriyet’e yaptığı açıklamalar:

‘ÇOCUKLARIM HAMALLIK YAPIYOR’

Dolandırıcılara 600 tona yakın et kaptırdığını ifade eden Mahmut Çelik, “Şirketim iflas etti. Yılların et tüccarıyım evime bir kilo et alacak durumum yok. Bir hafta önce asgari ücretle bir et firmasında işe girdim. Hayvan aldığım insanlar beni sıkıştırıyor. İnsanlar birbirlerini vurmaya başladı. Her şeyimi kaybettim. Çiftliğim icradan satılık. Kardeşimin hayvanlarını bile alacaklar karşılığında verdim. 30 yıllık firmam battı. Çiftliğe bakan iki oğlum günlük 50 liralık yevmiye ile hamallık yapıyorlar. Kızım 100 bin lira kredi çekti. Bu para ile, dolandırıcıların izini sürerek paramı kurtarmaya çalışıyorum” dedi.

‘BİR YILDIR EVİME GİDEMEDİM’

Malatya’da bulunan et toptancısı İdris Göl de, “Resmen hayatım karardı. Bir yıldır evime gidemiyorum. Paramı kurtarmak için sürekli bunların peşindeyim. 500-600 bin lira alacğım kaldı. Onlarca kişi bunların tuzağına düşmüş durumda. Paravan firmalar üzerinde bu işi yapıyorlar. Verdikleri çekler karşılıksız çıkıyor. Sadece et değil, bazı firmalardan da yüzlerce kamyon yem alarak dolandırdılar” diye konuştu.

‘BORCA KARŞILIK HAYVANLARI SATTIK’

Adana’da besicilik yapan Yusuf Özgentürk ise satılan hayvanlar için kefil olduklarını ancak aldığı çeklerin karşılıksız çıktığını ifada ederek “Var olan hayvanları borçlara karşılık sattık. Halen ödenmesi gereken borçlar var” dedi.

EKMEĞE MUHTAÇ HALE GELDİ

Adana’da mezbahanecilik yapan Emin Ekmekçi ise “Bu insanlar Adana et piyasasını mahfetti. İnsanlar birbirlerine güvenemez oldu. İş yapamaz oldu. Besiciler paralarını alamadıkları için insanlar birbirlerini vurdu, hapse giren oldu. İstanbul’daki görüşmelere ben de katıldım. Görüşmenin birine ben de katıldım. Hamit A. Yaşar E. Yusuf A.’nin de aralarında olduğu bu insanlar bizleri perişan etti. Mahmut Bey ile yıllardır ticaret yapıyoruz. Bu adamı ekmeğe muhtaç ettiler” dedi.

Benzer şekilde, dolandırılan et toptancıları arasında Konya’da E. Et’in sahibi F. İ., Adana’da A. B., Elazığ’da Z. G. ve Malatya’da besicilik yapan İ. N’nin de yer aldığı öğrenildi.