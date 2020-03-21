Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs kapsamında alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. CarrefourSA’da, 60 yaş ve üzeri müşterilerin cumartesinden itibaren 08.00 – 09.00 saatleri arasında diğer insanlarla bir araya gelmeden alışveriş yapabilecek. Ayrıca, kasalara cam paravan getirildi ve müşteriler için 1,5 metre sosyal mesafe kuralı koyuldu.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını koruyacak bir dizi önlemi hayat geçirdiğini açıkladı. Koronavirüs’ün en çok etkilediği belirtilen 60 yaş ve üzeri müşterileri için CarrefourSA, bulunduğu AVM’ler içerisinde yer alan mağazaları hariç geri kalan tüm mağazalarını 21 Mart Cumartesi itibarıyla 08.00 – 09.00 saatleri arasında sadece bu yaş grubundaki müşterilerinin marketi en steril halinde ve başka yaş gruplarıyla bir araya gelmeden alışveriş yapmalarına imkan sağlaması için açacak. Ancak 60 yaş üstü müşteriler, dilerlerse günün geri kalanında da market alışverişlerini gerçekleştirebilecekler.



KASALARA CAM PARAVAN, MÜŞTERİLER İÇİN 1,5 METRE SOSYAL MESAFE KURALI



Türkiye’nin 52 ilindeki Hiper, Süper, Gurme ve Mini olmak üzere toplam 630 marketinde üretim ve hizmet alanlarının hijyen koşulları için kasalara cam paravanlar kurdu. Bunun yanı sıra kasa sıralarında sosyal mesafeyi korumak adına da yerlere 1,5 metre aralıkla sosyal mesafe kuralı getirdi. Uygulamalar, kısa zamanda tüm mağazalarda yaygınlaşacak.

