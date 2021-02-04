Kasada para bulamayınca sadaka kutusunu çaldı

Gürkan DURAL- Abdulselam UĞUR/ BURSA (DHA)- BURSA’da gece saatlerinde pastaneye giren şüpheli, kasanın boş olduğunu fark edince sadaka kutusunu çalıp, kaçtı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, salı günü saat 23.00 sıralarında Bursa’daki bir pastanede meydana geldi. Kapalı olan pastaneye giren şüpheli, tezgaha yönelerek kasayı ve çekmeceleri kontrol etti. Kasada para olmadığını gören şüpheli, tezgahta bulunan sadaka kutusunu alarak, kaçtı. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ertesi sabah iş yerini açtığında durumu fark eden pastane sahibi, polise giderek, şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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