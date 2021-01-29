Kas ve kalp sağlığını destekliyor; maden suları mineral ve magnezyum kaynağı

İSTANBUL, (DHA)- Uzmanlar, yüksek miktarda magnezyumun kas ve kalp sağlığını desteklediğini ve günlük magnezyum alımının önemli olduğunu belirtiyor. Magnezyum eksikliğinde ise öncelikle kas ve sinir sistemi etkileniyor. Sodyum ve bikarbonattan zengin olan maden suları da, alkali olması nedeni ile mide asidini dengeleyerek sindirime yardımcı oluyor.

Gelirinin tamamı Türk Kızılay eliyle insani yardım için kullanılan Kızılay maden sularının Afyonkarahisar kaynağının 3480mg/l oranında zengin mineraller, Erzincan kaynağının da 317 mg/l oranında zengin magnezyum içeriği olduğu duyuruldu. Kızılay tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye’nin iki kaynağa sahip tek maden suyu markası da olan Kızılay maden sularını, içerdiği mineraller de sağlık açısından öne çıkartıyor” denildi.

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİNDE ÖNCELİKLE KAS VE SİNİR SİSTEMİ ETKİLENİYOR

Açıklamanın devamında, “Uzmanlar, yüksek miktarda magnezyumun kas ve kalp sağlığını desteklediğini ve günlük magnezyum alımının önemli olduğunu belirtiyor. Magnezyum eksikliğinde öncelikle kas ve sinir sistemi etkileniyor. Kaslarda zayıflık, kramplar, kabızlık, uyku sorunları, kan basıncında yükselmeler, hafıza zayıflıkları, denge kaybı, anoreksi, halsizlik, iştahsızlık ve uzun vadede kilo kaybı görülüyor. Magnezyum eksikliğinin; depresyon, kronik yorgunluk sendromu, obezite, anksiyete, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), otizm, uyku problemleri ve cinsel sağlık sorunları gibi yaşam kalitesini düşüren ve insan psikolojisine olumsuz etkileri olan birçok rahatsızlığı tetiklediği biliniyor” ifadelerine yer verildi.

MİNERAL ZENGİNİ MADEN SULARI MİDE SAĞLIĞINA İYİ GELİYOR

Araştırmaların, farklı bölgelerden elde edilen maden sularının farklı mineral içeriklere sahip olduğunu gösterdiği bilgisinin yer aldığı açıklamanın devamında, “Mineraller mide sağlığı ve sindirime iyi geliyor. Sodyum ve bikarbonattan zengin olan bu maden suları, alkali olması nedeni ile mide asidini dengeleyerek sindirime yardımcı oluyor. Hazmı kolaylaştırıyor. Bağırsak hareketlerini arttırarak kabızlığı önlüyor. Ayrıca, kemik sağlığı, kan basıncı kontrolü, plazma lipid seviyelerinde olumlu etki gösteriyor. Doğal minarelli maden suları, şeker hastalığında şeker metabolizmasını düzenleyici görevler de üstleniyor. Safra kesesini çalıştırıcı ve safra yapımını arttırıcı etkileri de sindirim sistemi üzerinde olumlu etkilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor” denildi.

KIZILAY’DAN “MUCİZE İÇECEK MADEN SUYU” KİTABI

Türkiye’nin maden suyu bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biri olduğunun ifade edildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Sağlık açısından da mucize bir içecek olmasına rağmen maden suyunun tüketim oranları oldukça düşük. Avrupa’da yıllık tüketim kişi başı 150 litre iken Türkiye’de yaklaşık 5 litre. Kızılay, bu gerçekten yola çıkarak, toplumu bilinçlendirme misyonu ile Yıldız Teknik Üniversitesi ile beraber, 21 akademisyenin, maden suyunun insan sağlığı üzerindeki etkileri hakkında yaptıkları bilimsel çalışmaları ‘Mucize İçecek Maden Suyu’

adlı kitapta derledi. Kızılay Kültür Sanat Yayınları’ndan çıkan kitapta, maden suyunun içeriği ve sağlık üzerine mucize etkileri ortaya konuldu.”