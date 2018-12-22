Türk hekimlerinin yapmış olduğu araştırma D vitamini ile adale bent ağrısı arasında yakın ilişki olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmaya göre adale ve bent ağrısı yaşayanların yüzde 74’ünde D vitamini noksanlığı görüldü.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Muharrem Çidem’in liderliğinde fizik tedavi kliniğine yaygın beden ağrısıyla başvuran 14 bin 925 hasta üstünde meydana gelen araştırma sonucuna göre, bu hastaların 11 bin 29’unda D vitamini noksanlığı olduğu tesbit edildi.

Doç. Dr. Çidem, D vitaminin en önemli kaynağın güneş olduğunu belirtti. Araştırma Uluslararası Turkish Journal of Medical Science adlı tıp mecmuasında yayınlanırken Doç. Dr. Çidem, “Modern hayat biçiminin zorunlulukluğu olarak kapalı işyerlerinde çalışan, hafta sonlarını da alışveriş merkezlerinde geçiren bir cemiyet olduk. Bu sebeple güneş gören bir ülke olmamıza rağmen D vitamini noksanlığı yüksek” dedi.

Akdeniz ikliminde yer alan Türkiye’de yapılan bir araştırmaya göre ise D vitamini noksanlığının görülme sıklığı kadınlarda daha çok olmak suretiyle yüzde 93.

‘FİZİK TEDAVİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURANLARIN YÜZDE 74’ÜNDE D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ’

Fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniğine yaygın ağrı ile başvuran hastaların yüzde 74’ünde D vitamini noksanlığını saptadıklarını vurgulayan Doç. Dr. Çidem, “Bize başvuran 14 bin 925 hastanın 11 bin 29’unda D vitamini düşüklüğü saptadık. Bu çok yüksek bir oran. Bu düşüklük, şu anda içinde bulunduğumuz kış aylarında daha çok olurken yaz aylarında daha az olduğunu tespit ettik. Mart ayında D vitamini en düşük düzeyde olurken, kadınlarda da baylara göre daha çok D vitamini noksanlığı görüldüğünü ölçümledik” diye konuştu.

‘SADECE ADALE EKLEM AĞRISI DEĞİL DİĞER HASTALIKLARLA DA İLİŞKİLİ OLABİLİR’

D vitamini noksanlığının adale ve bent ağrılarının yanı sıra diğer hastalıklarda da ana etkili olmasa dahi, ilişkili olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Çidem, “D vitamini noksanlığı ile alakalı yapılan çalışmalarda halsizlik, yorgunluk, bunalıma eğilim, Multipl Skleroz, tansiyon, kalp, diyabet gibi birçok hastalıkla ilişkilendirildiği biliniyor” dedi.

‘MODERN TOPLUMLARDA GÜNEŞ GÖRMÜYORUZ’

D vitamini noksanlığının artmasındaki en önemli etkenlerden birinin modern hayat şekli olduğunu ifade eden Doç. Dr. Çidem, “Modern toplumlarda biz artık bahçeli müstakil evler yerine apartman dairelerinde yaşıyoruz. Hafta sonları açık alanlara gitmek yerine alışveriş merkezlerine gidiyoruz. Dolayısıyla güneşe maruziyetimiz olmuyor. D vitamininin sentezi için de güneşe maruz kalmak şart. Biz azıklarla yeteri kadar D vitamini alamıyoruz. Modern toplumda bunu başaramıyoruz” dedi.

‘YAĞLI BALIK, YUMURTANIN SARISI, DANA KARACİĞERİ VE TEREYAĞ TÜKETİN’

D vitamini sentezi için güneşin koşul olduğunu ifade eden Doç. Dr. Çidem, “Besinlerle yeteri kadar D vitamini alamıyoruz fakat gene de D vitamini bakımından varlıklı olan azıklar var. Yağlı balık türleri, yumurtanın sarısı, dana karaciğeri, tereyağ gibi azıklar de D vitamini bakımından zengin” dedi.

‘KAPALI ALANLARDA ÇALIŞANLAR RİSK ALTINDA’

D vitamininin yaşlılarda osteoporoz yani kemik erimesi açısından önemli bir etkili olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Çidem sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Yaygın beden ağrısı, halsizlik, bitkinlik yaşayan her canın aşikar bir yaştan sonra D vitamininin düzgün olarak ölçülmesi gerektiğini düşünüyorum ve bunu öneriyorum zira düşme riski ile birlikte kalça kırığı çok büyük bir sorun. O yüzden yaşlı nüfusun bu konuda daha dikkatli olması gerekiyor. Bunun yanı sıra kapalı alanda çalışan hepimiz risk altında. Sabah işyerlerine giriyoruz akşam güneş gittiğinde çıkıyoruz ve D vitamini noksanlığı kaçınılmaz oluyor.

Kas ve bent sağlığının yanı sıra ruh sağlığı için de çıkarları olduğu aşina D vitaminin en önemli kaynağı güneş.”