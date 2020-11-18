Kas erimesi hastası 3 kardeş, sosyal medya programcılığı yapıyor

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM’da kas erimesi hastası olan Emin (28), Yasin (24) ve Yunus Taş (21) kardeşler, pes etmedi. Hastalık sebebiyle tekerlekli sandalyeye mahkum kalan kardeşler, stüdyoya çevirdikleri evlerinin bir odasında siyasi, dini ve müzik içerikli programlar yapıyor.

Merkez Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa semtinde Çiğdem (46) ve Köksal Taş (52) çiftinin 4 çocuğundan 3’ü kas erimesi hastalığına yakalandı. Emin, Yasin ve Yunus Taş kardeşlerde 3 yaşından itibaren başlayan hastalık her geçen gün ilerledi. Ortaokula kadar eğitimlerini sürdüren kardeşler, hastalık sebebiyle okullarını bırakmak zorunda kaldı. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan kardeşler, hastalığı engel olarak görmeyip, internetten öğrendikleri sosyal medya yayıncılığı sonrası aldıkları kamerayla evlerinin bir odasını stüdyoya çevirdi. Siyasi, dini ve müzik içerikli programlar yapan Taş kardeşler, konukları gelmeden önce anne ve babalarının yardımıyla kamera kurarak, stüdyolarını hazırlıyor. Yasin; ekran önünde programı sunarken, Yunus müzikleri, ağabeyi Emin ise sosyal medyada paylaşımları üstleniyor. Belirli günlerde evlerindeki stüdyoda yaptıkları programda merkez ilçe belediye başkanlarını konuk alan Taş kardeşler, milletvekilleri ile Erzurum Valisi Okay Memiş’i de misafir etmek istiyor.

‘HASTALIĞA YENİK DÜŞMEDİK’

Kas erimesi hastalığının 3 yaşında İstanbul’daki bir hastanede belirlendiğini belirten Yasin Taş, ortaokul sonrası eğitimlerine ara verdiklerini söyledi. Fizik tedavi sebebiyle hastalıklarının yavaş ilerlediğini ifade eden Yasin Taş, “Okuldan ayrıldıktan sonra hastalığa yenik düşmek istemedik. Hastalığımızı bir engel gibi görmeyerek, bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu hastalığın hiçbir şeye engel olmadığını göstermek istedik. Programların yanı sıra, şarkılar besteledik, müzikler yaptık” diye konuştu.

Programların montaj ve müziklerini yapan Yunus ise yaptığı şarkıların sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü anlattı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile soğuklar için ‘üşirem’ şarkısını yazarak bestelediğini vurgulayan Yunus Taş, 36 parçadan oluşan bir çalışması bulunduğunu söyledi. Programları sosyal medyada paylaşım görevini üstlenen Emin Taş (28) ise 10 bine yakın takipçisi olduğunu, sosyal medyaya attığı programların kısa sürede büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Geçirdiği kalp ameliyatı sonrası malulen emekli olan baba Köksal Taş ise çocuklarına destek beklediğini söyledi.

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