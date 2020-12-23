Kartepe’de kar kalınlığı, 10 santim oldu

Ergün AYAZ- Sebahattin AYDIN/KARTEPE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde, aralıklarla devam eden kar yağışıyla kayak merkezindeki kar kalınlığı, 10 santimetreye ulaştı.

Samanlı Dağları’nın zirvesinde bulunan, Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden, 1850 rakımlı Kartepe, bembeyaz oldu. Kar yağışının aralıklarla etkili olduğu Kartepe’de kar kalınlığı, 10 santimetreye ulaştı. Kartepe’ye gelenler, beyaza bürünen doğada yürüyüş yaparak, fotoğraf çekti.

Kartepe’de işletmecilik yapan Berat Güray, “Pandemi koşulları nedeniyle Kartepe’de çok fazla insan yok. Normalde çok kalabalık olması gerekiyordu bu dönemde. Kar yağışının fazla olmaması da bu durumu etkiledi. Kartepe normalde mevsimi erken açan bir bölge. İklim koşullarının da etkisi büyük. Pandemide insanlar evlerinde sıkılıyor. Kayak ise sosyal mesafeli bir eğlence ve bu sezonun iyi geçeceğini düşünüyorum. İstanbul’a da çok yakın bir yer burası ve önümüzdeki günlerde daha da yoğun olacağını düşünüyoruz” dedi.

FOTOĞRAFLI