Kartepe’de beklenen kar yağışı başladı

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde bulunan kayak merkezinde dün gece kar yağışı başladı. Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken, kayak merkezine gelenler kartopu oynadı.

Samanlı Dağları’nın zirvesinde bulunan, 1850 rakımlı Kartepe’de kar yağışıyla birlikte oteller bölgesi beyaza büründü. Dün gece başlayan ve gece boyunca da belirli aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Kartepe’ye gelenler, kartopu oynayıp, yürüyüş yaparak, fotoğraf çekti.

Cuma günü yağışa bağlı olarak kayak pistlerini açmayı hedeflediklerini söyleyen Kartepe Otel Dış İşler Koordinatörü Zafer Gökmen, “Beklenen kar geldi, Kartepe beyaz örtüsüyle bilinen en iyi sıralardaki kayak merkezlerinden bir tanesi. 12 ay boyunca burada aktif bir hayat var, beklenen kar da geldi sonunda. Pandemi nedeniyle kayak yasağının geçmesiyle birlikte müşterilerimize hizmet vermeye başladık. Takip ettiğimiz verilere göre cuma günü kar yağışının artmasıyla kayak pistlerini açmayı planlıyoruz. Bizim 17 pistimiz var. Acemi pistlerimiz var, zorlu pistlerimiz var. Bütün müşterilerimize hitap edecek pistlerimiz bulunuyor. İnşallah cuma günü açacağız. Kartepe’ye gelenler kayak yapabiliyor, doğa yürüyüşüne çıkıyor, kızak pistlerinde vakit geçirebilirler. Eğlence olarak bir sürü aktivitemiz bulunuyor” dedi.

Kar yağışı başladığını duyunca İstanbul’dan yola çıktıklarını söyleyen İsmail Karataş, “Biz kar yağdığını duyunca ailecek İstanbul’dan geldik. Koşa koşa kendimizi Kartepe’ye attık şu anda da güzel bir hava var karın tadını çıkarıyoruz. İlk kez buraya geliyorum, çok beğendim. Kar içerisinde yuvarlandık, bol bol fotoğraf çekildik, kartopu oynadık bundan daha güzel bir şey var mı?” diye konuştu.

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