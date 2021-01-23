Kartalkaya’da sömestir yoğunluğu

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU’da kayak merkezi Kartalkaya, sömestir tatilinin ilk gününde tatilcilerden yoğun ilgi gördü. Kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı Kartalkaya’daki otellerin doluluk oranı 70’i bulurken, tatilciler kayak ve snowboard yaptı.

Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya, sömestir tatiliyle birlikte sezonun en yoğun dönemini geçiriyor. Sömestir tatili nedeniyle müşterilerine 3, 4, 5 günlük paketler sunan 5 otelin doluluk oranı yüzde 70’e yaklaştı. Tatilciler, Türkiye’nin en uzun pistlerine sahip kayak merkezinde kayak yapmanın keyfini çıkardı. Telesiyejlerle Köroğlu Dağları zirvelerine çıkan tatilcilerin kimisi karla kaplı dev çam ağaçlarının oluşturduğu etkileyici manzara eşliğinde kayak yaptı, kimisi de snowboard heyecanı yaşadı. Pandemi süreci nedeniyle kayak merkezindeki pistlere yalnızca otelde konaklayan müşteriler alındı. Jandarma ekipleri bölgede denetimler yaptı, tatilcilere maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı. Otellerde de pandemi tedbirleri kapsamında tatilcilerin konaklamasına izin veriliyor.

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