Kartal’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Ali ÇAĞLAR TINBEK/İSTANBUL(DHA) Kartal’da 5 adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çeşitli silahlar ile 1 kilo 204 gram marihuana maddesi ele geçirildi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” ve “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” konuları ile ilgili ilçede çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, 5 adrese 30 Temmuz’da operasyon düzenledi. Operasyonda, C.C. (54), Y.C. (29) ve E.Ç. (25) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde ve şüphelilere ait 2 araçta gerçekleştirilen aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 73 adet fişek, 106 adet av tüfeği kartuşu ve 1 kilo 204 gram marihuana maddesi ele geçirildi.

C.Ç. emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Y.C. ve E.Ç. adliyeye sevk edildi.

- Reklam -