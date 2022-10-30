Kartal’da terör operasyonu 

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İSTANBUL,(DHA)- KARTAL’da 2017 yılında görevinden ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan astsubay Z.D. (45) düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; 2017 yılında terör örgütleriyle irtibatı buluduğu belirlenerek ihraç edilen astsubay Z.D. (45) Kartal’da gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda şüphelinin evinde 2 adet sahte kimlik, sahte sürücü belgesi, astsubay personel kimlik kartı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 69 adet fişek, 27 bin TL para, 4 telefon, 2 hard disk, 6 flaş bellek, 4 sim kart, hafıza kartı ve CD ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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