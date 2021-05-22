Kartal’da takla atıp, kayan otomobilden böyle çıktı

Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Bütün Ümidim Gençliktedir' sözünden hareketle, Türkiye’nin geleceğini yazan gençlere ses veren Maltepe Üniversitesi, başarılarıyla adından söz ettiren gençlerin umut veren hikâyelerini ekrana taşıdı. Türkiye’nin gençlerini temsilen seçilen üç isim, "Hayallerimizin peşinden gidiyoruz. Bize güvenin, gelecek için çok çalışıyoruz. Biz inanıyoruz, siz de bize inanın" mesajını verdi.