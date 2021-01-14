Kartal’da sağlık çalışanlarının aşı kuyruğu 

Beyza Nur GÜLER – Mertcan ÖZTÜRK/İstanbul, (DHA) – SAĞLIK çalışanlarına bugün itibarıyla koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ndeki Aşı Uygulama Merkezi’nde uzun kuyruk oluştu.

Koronavirüs salgınıyla savaşta en ön safta mücadele eden sağlık çalışanları, bugün itibarıyla aşılanmaya başladı. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde oluşturulan 25 odalı “Aşı Uygulama Merkezi” önünde uzun kuyruklar oluştu. Çin’den getirilen CoronaVac aşısını ilk olarak Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan oldu. Hastanede bugün boyunca yaklaşık 2 bin 500 kişi aşılanacak. İkinci doz aşılama ise, 28 gün sonra yapılacak. Sağlık çalışanlarının ardından ise, riskli grupta olan vatandaşlara aşı yapılmaya başlanacak.

“25 YATAKLI BİR AŞI UYGULAMA MERKEZİ OLUŞTURDUK”

Kendisi aşı olduktan sonra hastanedeki sağlık çalışanlarına aşı yapan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, “Yaklaşık 1 yıldır çok ciddi mücadele veriyor tüm dünya ve ülkemiz. Aşının bulunması çok önemli bir imkan. Eğer toplumu yüzde 70’in üzerinde aşılayabilirsek, bu hastalıktan insanların ölmesini engelleyebiliriz. Onun için aşı son derece önemli. Dün biliyorsunuz, sayın Sağlık Bakanımız acil kullanım onayını verdikten sonra ilk kez kendisi ve bilim kurulu üyeleri Ankara’da aşılandılar. Ardından İstanbul’daki ve tüm Türkiye’deki hastanelerde aşılama uygulaması başladı. Bakanlığımızın öngörüleri doğrultusunda her hastanede yatak kapasitesine göre aşı odaları oluşturuldu. Biz de çok büyük bir şehir hastanesiyiz biliyorsunuz. 25 yataklı bir aşı uygulama merkezi oluşturduk. Bu merkezde 25 odada aşı uygulaması yaparken, aşılanan kişilerin konaklayabileceği gözlem odaları da oluşturduk. Ayrıca herhangi bir alerjik reaksiyon geliştiği takdirde de onların tedavilerini yapabileceğimiz acil müdahale odaları da oluşturduk iki tane. Yaklaşık 4 bin 100 sağlık çalışanımız var. Onlardan sonra bakanlığın belirlediği risk gruplarına göre, diğer gruptaki insanları da burada aşılayacağız. MHRS sisteminden randevu alarak, yarım saat içinde aşılarını olup gidecekler” dedi.

“AŞIYI AYLARDIR BEKLİYORDUK, KOŞARAK GELDİK”

Aşı olmak için işlemlerini tamamlamak üzere sırada bekleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Bülent Kaya ise, “Ülke olarak hatta dünya olarak zor bir süreçten geçtik. Aşıyı aylardır bekliyorduk. Bugün de aşının ilk günü. Koşarak geldik, zevkle aşı olacağız. Çünkü şunun farkındayız ki, biz aşı olmadan pandemi bitmeyecek. Dün hastaneden mesaj geldi, çalıştığımız hastaneden randevu aldık, kayıtlarımız alındı. Şimdi de aşı olmaya gideceğiz” şeklinde konuştu.

“HERKESİN AŞI OLMASINI VE SÖYLENTİLERE ALDIRIŞ ETMEMESİNİ İSTİYORUZ”

Hastanenin Müdür Yardımcısı olan Kemal Sarıkoca da, “Kartal Şehir Hastanesi olarak bugün itibarıyla aşılanmaya başladık. Herkesin aşı olması ve söylentilere aldırış etmemesini istiyoruz. Sağlık çalışanları olarak çok yorulduk. Herkesten bu konuda destek bekliyoruz. Ağrı, sızı yok. bundan sonra takipler olacak, 28 gün sonra da ikinci dozu olacağız” dedi.

“HİÇBİR AĞRI YOK, HERKESE ÖNERİYORUM”

Heyecanlı olduğunu dile getiren hastane müdürü ise, “Başhekimim aşı yaptığı için daha çok heyecanlıyım. Hayırlı olsun diyorum. Hiçbir ağrı yok. Herkese öneriyorum” ifadelerini kullandı. Hastanenin başhemşiresi Selma Karakaplan ise, “Biz şu anda zaten herkese örnek oluyoruz. Tüm toplumumuzu, sağlığın güvenli adresinde bağışıklanmaya, aşı olmaya bekliyoruz” diye konuştu.

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