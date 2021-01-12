Kartal’da polis memuru ormanda ağır yaralı bulundu

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-KARTAL’da bir polis memuru ormanda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Yaralı polisin yanında bulunan bir kişi ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayın intihar girişimi olduğu değerlendiriliyor.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kartal’da bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Ormandan çıkan bir kişi cadde üzerinde devriye gezen polis aracından ağlayarak yardım istedi. Ormanda bir kişinin yaralı şekilde yattığını gören ekipler ise durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralının polis memuru O.Y. olduğu ortaya çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı polis memurunu sedyeyle ambulansa taşıdı. Polisten yardım isteyen Mahmut S. ise ifadesi alınmak üzere Kartal Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü. Ağır yaralı O.Y. ise Marmara Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılırken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan olay yerinde polis memurunun beylik tabancası da bulundu. Olayın intihar girişimi olduğu değerlendirilirken inceleme devam ediyor.

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