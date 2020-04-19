Kartal Aydos’ta bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

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