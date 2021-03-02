Kartal’da kıraathaneler açıldı

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA) – KARTAL’da yeni normalleşmeyle birlikte, kıraathaneler de açıldı. Sabah erkenden Kartal’daki iş yerlerine gelen kıraathane sahipleri mutluydu. Önce özenle temizlik yapıp sonra da müşteriler için çay demlediler. İçeride koronavirüs önlemleri de alındı. Kapı girişine dezenfektan konuldu. Masalar arasındaki mesafe 1,5 metreye çıkarıldı. Kıraathanenin sahibi Ahmet Altınkaya, “100 gün sonra işimizin başına döndük. Hijyen kurallarına uyarak tekrar işimizin başında olacağız” dedi. Müşteriler de bu karardan memnundu. Çay içmeye gelen Ahmet Karaoğlu, “Çok memnun olduk. Allah razı olsun. İnsanlar ekmeklerine kavuştular. Çok güzel oldu” diye konuştu.

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