Kartal’da kentsel dönüşüm pandemi ve kış koşullarında da devam ediyor

İSTANBUL, (DHA) – Kartal Belediyesi’nin, ilçe genelinde risk teşkil eden binalar için sürdürdüğü kentsel dönüşüm çalışmaları, pandemiye ve son günlerde etkili olan kar yağışına rağmen hız kesmeden devam ediyor.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ve Yönetmeliği kapsamında çalışmalarına devam eden Kartal Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya devam ediyor. Mevzuatın tanıdığı yasal süreleri dolan ve riskliliği kesinleşmiş yapılarda ikamet eden vatandaşların tahliyesi ve akabinde yapının yıkım işlemleri Kartal Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştiriliyor.

Pandemi sürecinde çalışmalarına ara vermeyen ekipler, son günlerde etkisini yoğun bir şekilde gösteren kar yağışına rağmen risk teşkil eden binaların yıkımı için kesintisiz çalıştı.

DEPREMDEN KURTARILAN CAN SAYISI 72 BİN OLDU

16 Şubat 2021 tarihine kadar mevzuatın tanıdığı süreyi dolduran toplam 4060 yapının tahliyesi ve yıkımı gerçekleştirilirken 72 bin vatandaşın can güvenliği sağlanmış oldu.

Kartal Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne; Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi (KİMER), Kaymakamlık vb. iletişim kanalları üzerinden gelen bildirimlerin incelenmesinin ardından, Sivil Savunma Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü tarafından riskli yapıların yıkım süreci başlıyor. Ekipler tarafından gerekli önlemler alınarak yıkımdan önce olası bir kaza durumuna karşı çevredeki yapılarda bulunan vatandaşların dışarı çıkması sağlanıyor, yıkım sırasında ise tazyikli su ile oluşabilecek tozun önüne geçiliyor.

Ülkenin deprem gerçeğini dikkate alarak Kartal’daki çarpık ve sağlıksız yapılaşmanın önüne geçmeyi, tüm konutların, kamu yapılarının depreme dayanıklı hale getirilmesini hedeflediklerini belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kentsel dönüşüm hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların 444 4 578 numaralı Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi’ni arayabileceklerini belirtti.