Kartal’da karla kaplı yolda kayan cip kaza yaptı

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ – Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL ,(DHA) – KARTAL’da karlı kaplı ara sokakta kayan cip, kaza yaptı.

Kartal’da aralıksız süren kar yağışının ardından bu sabah otomobiller ara sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti. Kartal Yakacık Yeni Mahalle’de buzlanan sokakta giden cip, kayarak duvara çarptı. Aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, kaza nedeniyle diğer araçlar sokakta mahsur kaldı. Yayalar ise yürümekte zorluk çekti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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