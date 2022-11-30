Kartal’da kamyonet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

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Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL(DHA)Kartal’da meyve yüklü kamyonet ile servis minibüsü çarpıştı. Kazada kamyonetin sürücüsü hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 06.15 sıralarında Kartal Çavuşoğlu Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mahfuz Erdoğmuş kontrolündeki 34 BUJ 58 plakalı meyve yüklü kamyonet seyir halindeyken Seddülbahir Caddesi üzerinden gelen 34 LCD 774 plakalı Murat Zeki Ocakçı kontrolündeki servis minibüsüyle çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Mahfuz Erdoğmuş hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cadde içerisinden gelen servis aracıyla seyir halindeki kamyonet çarpışıyor. Daha sonra kamyonet devriliyor. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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