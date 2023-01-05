Kartal’da huzur evi sakinlerine moral yemeği 

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Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA)- KARTAL’da Yakacık Huzurevi sakinlerine moral yemeği düzenlendi. Yemekte konuşan Kaymakam Abdullah Demir, “Bu organizasyonda lise öğrencilerimiz dedelerine, ninelerine bu güzelliği sunmuş oluyorlar. İki nesil bir araya gelmiş oldu” dedi.

Kartal Kaymakamlığı ile Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği’nin ortak çalışmasıyla, Yakacık Huzurevi sakinlerine Albatros düğün ve balo salonunda moral yemeği düzenlendi. Organizasyona Kartal kaymakamı Abdullah Demir ve İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı’ da katıldı. Lise öğrencilerinden oluşan müzik grubu eşliğinde huzur evi sakinleri şarkılara eşlik ederek dans etti. Daha sonra gelen misafirlere Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hediye porselen bardak verildi.

“İKİ NESİL BİR ARAYA GELMİŞ OLDU”

Yemekte konuşan Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, “İlçe Emniyet Müdürümüz Sinan Bey’le yılbaşı haftası huzur evi sakinlerine misafirliğe gitmiştik. Yeni yıllarını kutlarken hep aynı ortam ve kişilerden sıkıldıklarını gördük. Kendilerine dışarıda bir yemek organizasyonu yapmayı teklif ettik. Bundan çok mutlu oldular. Masalarını gezerek ne düşündüklerini sorduk. Çok mutlu olduklarını çok sevindiklerini söylediler. Bu organizasyonda lise öğrencilerimiz dedelerine, ninelerine bu güzelliği sunmuş oluyorlar. İki nesil bir araya gelmiş oldu” dedi.

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