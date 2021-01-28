Kartal’da feci kaza; 1 ölü (1)

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Ali KEREM BENGİ / İSTANBUL (DHA) KARTAL’da hafif ticari araçla taksi çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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