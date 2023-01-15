Kartal’da Emek ve Özgürlük İttifakı miting düzenledi

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.Mikail BIYIKLI- Hami YEŞİLYURT/ İSTANBUL,(DHA)-EMEK ve Özgürlük İttifakı Kartal Meydanı’nda ‘Birlikte Değiştireceğiz’ mitingi düzenledi. Mitingde konuşma yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Bu seçimler kendi cumhurbaşkanımızı belirleyeceğimiz bir seçim olacaktır” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Emek Partisi (EMEP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ve Emekçi Hareket Partisinin (EHP) bir araya gelerek oluşturduğu Emek ve Özgürlük İttifakı Kartal Meydan’ında bugün 13.00’de ‘Birlikte Değiştireceğiz’ mitingi gerçekleştirdi. Mitinge ittifak içindeki siyasi partilerin genel başkanları, sözcüleri ve milletvekilleri katıldı. Polis ekipleri miting nedeniyle geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler üst ve çanta araması yaptıktan sonra alana girişlere izin verdi. Miting nedeniyle bazı yollarda kapatıldı.



‘BU SEÇİMLER KENDİ CUMHURBAŞKANIMIZI BELİRLEYECEĞİMİZ BİR SEÇİM OLACAKTIR’

Mitingde konuşma yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Bulvan, “Bugün Emek ve Özgürlük İttifakının ilk mitingini İstanbul’da gerçekleştiriyoruz. Bu daha başlangıç arkadaşlar. 82 milyon bu havayı hissedecek, bu rüzgarı hissedecek ve seçimlerde İstanbul bir kez daha kendisini ispat edecek. Bundan hiç kimsenin kaygısı ve şüphesi olmasın. Asıl hikaye bizim hikayemizdir. 7 Haziran’da başlayan bir başarı hikayemiz var. Bu başarı hikayesini ülkeyi yönetme hikayesine çevireceğiz. Dostlarımızla birlikte seçimlere damgamızı vuracağız. Bizim mücadelemiz İstanbul kadar büyüktür. Bizim ittifakımız İstanbul kadar güzeldir ve İstanbul’un bahçesidir. Hepimize bu ittifak hayır olsun, uğurlu olsun. Bu seçimler kendi cumhurbaşkanımızı belirleyeceğimiz bir seçim olacaktır” dedi.



‘GELİYOR EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI, MUTLAKA KAZANACAĞIZ’

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Bekle bizi İstanbul, işte buluşmaya, kucaklaşmaya geliyoruz. Emek ve Özgürlük İttifakı Türkiye halklarının bütün renklerinin bulunduğu bu şehirde sizlerle kucaklaşmaya geliyor dedik. Bizleri kucakladınız. Çoşkunuzla, sevginizle bu sesi bütün ülkeye en gür şekilde yansıttınız. Hepinize teşekkür ediyorum. İstanbul’u emeğin ve özgürlüğün demokrasinin ve barışın üssü yapacağız dedik. İşte sözümüzün karşılığı sizin yüreklerinizin gümbür gümbür sesidir. Geliyor Emek ve Özgürlük İttifakı, mutlaka kazanacağız” ifadelerini kullandı. Diğer ittifak başkanları ve sözcüleri de mitingde konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından miting son buldu. (DHA)

(FOTOĞRAF)

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