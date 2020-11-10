Kartal’da eğlence mekanlarına polis baskını

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul,(DHA)- KARTAL’da koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 22.00’den sonra faaliyetleri yasaklanan eğlence mekânlarına baskın düzenlendi. 22.00’den sonra gizlice faaliyetlerini sürdüren 4 ayrı eğlence mekânında bulunan 74 kişiye toplamda 233 bin 100 lira para cezası uygulandı.

Pandemi sürecinde saat 22.00 ‘den sonra faaliyetlerine son vermesi gereken içkili mekânların giriş kapılarını kapatarak farklı kapılardan müşteri aldıkları ve dışarıdan anlaşılmayacak şekilde faaliyetlerine devam ettikleri bilgisini alan Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tespit ettikleri 4 ayrı eğlence mekânına baskın yaptı. Yapılan baskında mekânlarda bulunan 74 kişiye Umumi Hıfzısıhha Kanunları gereğince 3 bin 150 liradan toplamda 233 bin 100 lira para cezası kesildi.