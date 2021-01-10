Kartal’da durdurulan araçta ruhsatsız 3 tabanca bulundu

İSTANBUL, (DHA) – KARTAL’da durdurulan araçta, 3 ruhsatsız tabanca ve 20 adet mermi ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleril Çanakkale Caddesi üzerinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Durdurulan aracı ve içerisinde bulunan kişileri arayan polis ekipleri V.A.’nın üzerinde 1, aracın içerisinden de 2 ruhsatsız tabanca ile ve 20 adet kullanılmaya hazır mermi ele geçirdi. Aracta bulunan şüpheliler V.A., E.B. ve S.M. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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