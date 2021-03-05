Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA) Kartal’da 6 katlı binanın dershane olarak kullanılan üst katında ve binanın dış cephesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam devam ediyor.
FOTOĞRAF
Ana Sayfa Güncel Haberler Kartal’da dershanede yangın-1
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Dumanı üstünde Etna yanardağından ürküten görüntü
İtalya, (DHA) – İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Avrupa’nın en aktif yanardağı Etna Dağı patlamaya devam ederken, gökyüzünü kaplayan dumanlar kameraya yansıdı. İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da şiddetli...
Avcılar’dan sonra esenler’deki yıkılacak binalara kapılı bariyer
İhsan DÖRTKARDEŞ-Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL, (DHA) KENTSEL dönüşüm kapsamında Avcılar'da yıkım sürecine giren, boşaltılan binalar için genellikle alınan kapılı bariyerli önlemin benzeri Esenler'de de uygulanmaya başlandı. Avcılar'da...
Sevgilisinin bıçaklayarak öldürdüğü Pınar, toprağa verildi
Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'de sevgilisi Halis D. tarafından kaldıkları otel odasında bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Pınar Can (33) Avanos ilçesinde toprağa verildi. Avanos'ta...
Çorum’da 1 öğretmen ve 6 öğrencide mutant virüs tespit edildi
Yusuf ÇINAR/DODURGA (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Dodurga ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Aydın, ilçede görevli 1 öğretmen ve 6 öğrencide mutasyonlu virüs tespit edildiğini, ailelerinin de gözetim...