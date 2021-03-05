Kartal’da dershanede yangın-1

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Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA)  Kartal’da 6 katlı binanın dershane olarak kullanılan üst katında ve binanın dış cephesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam devam ediyor. 
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