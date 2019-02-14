Ana Sayfa Güncel Haberler Kartal’da çöken bina ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı Kartal'da 21 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı Yeşilyurt apartmanının göçmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı. Güncel HaberlerÖne Çıkan Kartal’da çöken bina ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı YazarEditör -14 Şubat 2019 70 Facebook Twitter Google+ Linkedin Pinterest StumbleUpon ReddIt Telegram VK Digg WhatsApp LINE Email Print Kartal’da 21 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı Yeşilyurt apartmanının göçmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı. İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri Güncel Haberler Adana’da operasyon: Çok sayıda kişi gözaltında Güncel Haberler Kanal Ankara Gerçekleşecek Güncel Haberler Bu ödülü ilk kez bir Türk alıyorFACEBOOK YORUMLARI SONSÖZ YORUMLARI İptal Lütfen yorumunuzu girin Lütfen adınızı girin Yanlış bir e-posta adresi girdinizLütfen e-posta adresinizi girin Adımı, e-postamı ve web sitesini bir daha ki girişim için kaydet. This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed. HAFTALIK HAVA DURUMU Ankaraparçalı bulutlu enter location 5 ° C 5 ° 5 ° 94 % 3.1kmh 75 % Per 9 ° Cum 3 ° Cts 5 ° Paz 6 ° Pts 9 ° @sonsozgazete4.986 TakipçilerTakip Et