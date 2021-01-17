Kartal’da çocukların kar keyfi… Anne ve babaları da eşlik etti

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) İstanbul’da kar yağışı etkili oldu, kentin Anadolu Yakası’nda yüksek kesimler beyaza büründü. Kartal’da yerlerin ve ağaçların karla kaplandığını gören çocuklar ve aileleri ise, koronavirüs önlemleri arasındaki kısıtlamaya rağmen dışarı çıktı. Kimileri kar topu oynadı kimileri ise ellerine aldıkları poşetlerle yokuş aşağı kaydı. Çocuklara zaman zaman anne ve babaları da eşlik etti.

Çocuklarıyla birlikte kayan bir baba. “Kar gördük, kaydık. Çok güzel çok eğlenceli. Gerçekten mükemmel bugünümüze şükürler olsun. Çocukların eğlenmesi bizi mutlu ediyor.” dedi.

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