Kartal’da çocuk istismarına karşı işbirliği

İSTANBUL, (DHA)- Kartal Belediyesi ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği arasında çocuk istismarına karşı birlikte mücadele etmek amacıyla protokol imzalandı.

Kartal Belediyesi, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ile iş birliği yaparak çocuk istismarına karşı birlikte mücadele etmek amacıyla protokol imzalandı. Protokole Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve UCİM Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Özkan katıldı.

İmzalanacak olan protokol kapsamında Kartal Belediyesi ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, çocuk istismarıyla mücadele kapsamında Kartal’da çeşitli eğitim seminerleri, sempozyumlar ve bilinçlendirme çalışmaları düzenleyecek.

“AMACIMIZ BİLİNCİ ARTTIRMAK”

Söz konusu iş birliği çerçevesinde çocuk istismarı ile mücadelenin geniş kitlelere ulaşmasını amaçladıklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Saadet Öğretmen ile birlikte işbirliği protokolü imzaladık. İmzaladığımız bu protokolle bilinci arttırmayı amaçlıyoruz. Kartal’da yarım milyon insan yaşıyor. Bu anlamda hem kendimizi hem ekibimizi hem de Kartal’da yaşayan komşularımızı bilincini arttıracak işler yapmayı hedefliyoruz. Yine çocuklarla ilgili projelerimiz oldukça fazla. Kartal Belediyesi olarak 16 tane kreşimiz var. Türkiye’de en çok kreş sayısına sahip belediye biziz. Bu konuda kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum ama hala öğreneceğimiz şeyler var. Çocuğa yaklaşım, çocuğun yaşadığı sorunlarda kullanılan dil bu gibi konularda hem eğitim alabilmek hem de duyarlılığı arttırmayı planlıyoruz” dedi.