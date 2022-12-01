Kartal’da beton mikserinin yolcu minibüsüne çarptığı kaza kamerada 

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Murat SOLAK / İSTANBUL,(DHA) – KARTAL’da içinde yolcu olan minibüse beton mikseri çarptı. Minibüste bulunan 3 kişi hafif yaralanırken, yolcuların büyük korku yaşadığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Petroliş Mahallesi İzci Sokak’ta dün saat 15.00 sıralarında Emre Yılmaz yönetimindeki 34 M 4392 plakalı yolcu minibüsüne, kavşaktan döndüğü sırada Murat Cebeci yönetimindeki 34 GH 3285 plakalı beton mikseri çarptı. Çarpışmanın etkisiyle içinde yolcu bulunan minibüsün camları kırıldı. Minibüste bulunan 3 yolcu kırılan camlardan gelen parçalar nedeniyle hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları tedbir amaçlı ambulansta tedavi altına aldı. Korku dolu anların yaşandığı kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

“GÜRÜLTÜYLE DIŞARIYA ÇIKTIK”

Kazanın sesiyle yaralıların yardımına koşan Barış Özcan, “Yolcu minibüsüyle, beton mikseri çarpıştı. Biz de gürültüyle dışarı çıktık. Burada bu tür kazalar sürekli oluyor. Minibüsün yan tarafındaki camları kırıldı. Minibüste yaşlı insanlar vardı onları aldık. Yolcular panik olmuş. Bizde esnaf olarak yardımlarına koştuk” dedi.

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