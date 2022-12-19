Kartal’da beton mikseri devrildi

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Gamze ŞİMŞEK-Murat SOLAK/ İSTANBUL, (DHA) – KARTAL’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. Kazada hafif şekilde yaralanan araç şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Karlıktepe Mahallesi Başkomutan Caddesi’nde meydana geldi. Şoförü Levent Öztürk’ün dönüş yapmaya çalıştığı 34 ST 9013 plakalı beton mikseri kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)
(FOTOĞRAF)
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