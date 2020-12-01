Kartal’da baskın yapılan bardan 14 kişi çıktı

Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL, (DHA)- KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Kartal’da bir bara baskın düzenleyen polis ekipleri, içeride bulunan 14 kişiye para cezası kesti. Bar, zabıta görevlileri tarafından mühürlendi.

İçişleri Bakanlığı Salgın Denetim Uygulaması’na (İSDEM) gelen ihbar üzerine Kartal Kaymakamlığı Denetleme Komisyonu ve Kartal İlçe Emniyet görevlileri Yukarı Mahalle Üsküdar Caddesi üzerindeki faaliyette olan bir bara dün saat 22:30 sıralarında baskın düzenledi. Yapılan baskında sadece paket servis hizmeti vermesi gereken işyerinde müşterilerin olduğu, yoğun sigara dumanı ve masalarda da sigara izmariti olan küllükler olduğu görüldü. İçeride bulunan iş yeri sahibi de dahil olmak üzere 14 kişiye 3 bin 150’şer liradan 44 bin 100 lira ve ayrıca sigara içilmesine müsaade edildiği için işyeri sahibine 5 bin lira olmak üzere toplam 49 bin 100 lira para cezası kesildi. Öte yandan bar Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlilerince mühürlendi.

