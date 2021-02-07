Kartal’da balıkçılara ziyaret

İSTANBUL (DHA) – İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile birlikte balıkçı esnafını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, balıkçı esnafıyla sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret ile beraber talep ve sorunlarını doğrudan belediye başkanlarına iletme fırsatı bulan balıkçı esnafı da, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve Başkan Gökhan Yüksel’e ziyaretleri ve balıkçı esnafına yönelik çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

“ZORLUKLARI DAYANIŞMAYLA AŞACAĞIZ”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ziyaretle ilgili şunları söyledi:

“Esnafımız hem pandemi hem ekonomik koşullar nedeniyle zor günler geçiriyor. Balıkçı esnafının sorunları ve talepleri diğer esnaflardan farklı değil. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte her zaman esnafımız ve vatandaşlarımızla iç içe olacağız, yaşanan zorlukları dayanışma içerisinde aşacağız. Ziyaret esnasında başkanımıza beraber yürüttüğümüz ve 5 ay gibi bir sürede 25 yıl Kartal ve esnafına kabusu olan alanda yapılan çalışmaların son halini göstererek kendisine teşekkür ettim. İBB ile yaptığımız protokoller gereği ilçemizde birçok mahallede yıllardır biriken, ötelenmiş sorunları pandemi sürecindeki kısıtlamayı değerlendirerek planlanan sürelerin çok altında bitirerek komşularımızın bu mağduriyetini gidermiş olduk. Önümüzdeki süreçte birçok alanda ortak çalışmalarımız devam edecek.”