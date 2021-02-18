Kartal’da aralıklı kar yağışı…

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL’da kar yağışı Anadolu Yakasında bazı ilçelerde, özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Kartal TEM bağlantı yolu ve Yakacık’da kar yağışı aralıklı olarak devam etti.
Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, seyir halindeki kamyonetten fırlayıp, park halindeki TIR'a çarpan lastiğin kara yolunda tehlike oluşturması, dinlenme tesisi çalışanı tarafından önlendi. Bu anlar, güvenlik kamerasına...
İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA’nın batı kesimlerinde etkili olan kar ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Karacabey ilçesinde şiddetli fırtınadan dolayı sahile sığınan deniz kuşları, karlar...