Kartal’da 2021 yılının ilk Muhtarlar toplantısı gerçekleşti

İSTANBUL (DHA) -Kartal Belediyesi’nin 12 yıldır her ayın ilk haftası ilçe muhtarlarının mahallelerindeki sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek amacıyla düzenlediği Muhtarlar Toplantısı’nın 2021 yılındaki ilk oturumu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi Akıllı Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen toplantıya Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; başkan yardımcıları, birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yeni yılda vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için muhtarlardan Kartal’daki mahallelerde karşılaştıkları ve çözüme kavuşturulması gerekli olan başlıca konular hakkında fikir ve önerilerini paylaşma ricasında bulundu.

Başkan Gökhan Yüksel’den tek tek söz alan mahalle muhtarları mahallelerindeki sorunlar ile birlikte, görüş ve önerilerini ileterek konuşmalarını yaptı. Pandemi süresince Kartal Belediyesi personelinin büyük özveri ve sorumluluk bilinciyle çalıştığını ifade eden muhtarlar, gerçekleştirilen hizmetler sebebiyle Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.