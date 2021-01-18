Kartal’da 2 katlı ahşap binada yangın 

Murat KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) KARTAL’da 2 katlı ahşap binanın üst katında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde hasar oluştu.

Kartal Gümüşpınar Mahallesi, Yaprak Sokak’taki 2 katlı ahşap bir binanın üst katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde yaşayan ve yangını gören biri Türkmenistan uyruklu 2 kişi hemen dışarı çıkarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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